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Новини Удари по енергетиці
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Розпочато додаткові виплати працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовують наслідки атак РФ, - Шмигаль

Зеленський анонсував тримісячні доплати для працівників аварійних служб

Працівники ремонтних бригад отримали перші кошти в межах державної підтримки.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Виплати розпочато

За його словами, уряд розпочав виплати в розмірі 20 тис. грн працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовують наслідки російських атак.

"Це енергетики, працівники газового господарства, водопостачання та водовідведення, комунальники й залізничники. Загалом понад 12,3 тисячі фахівців. Усі вони працюють у надскладних умовах та в посиленому режимі, щоб повернути світло, воду й тепло в оселі українців. Для їхньої підтримки Уряд спрямував 246,4 млн грн з резервного фонду державного бюджету", - пояснив міністр.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський обіцяв, що працівники аварійно-ремонтних бригад отримають доплати по 20 тис. грн за січень, за лютий і за березень.
  • Кабмін виділив 250 мільйонів на доплати працівникам аварійно-ремонтних бригад за січень.

Також читайте: Україна переживає найсуворішу зиму за кілька десятиліть, - Зеленський

Автор: 

виплати (1304) енергетика (3834) Шмигаль Денис (4936)
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Так это же работники приватных компаний,моим найманым тоже заплатите.
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28.02.2026 09:45 Відповісти
ARTAukr
@mv_ArtaUKR
·
20 год
Поки зелені не прийшли у нас було і море, і Маріуполь та Азовсталь, і Мелітопольські черешні, і баржа з Херсонськими кавунами, і
Артемівське ігристе, і сіль з Соледару, і ЗАЕС, і Каховське водосховище, і авіасполучення і домівки у сотень тисяч українців, і демократія, і
вибори...
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28.02.2026 09:47 Відповісти
 
 