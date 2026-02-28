Розпочато додаткові виплати працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовують наслідки атак РФ, - Шмигаль

Працівники ремонтних бригад отримали перші кошти в межах державної підтримки.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Виплати розпочато

За його словами, уряд розпочав виплати в розмірі 20 тис. грн працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовують наслідки російських атак.

"Це енергетики, працівники газового господарства, водопостачання та водовідведення, комунальники й залізничники. Загалом понад 12,3 тисячі фахівців. Усі вони працюють у надскладних умовах та в посиленому режимі, щоб повернути світло, воду й тепло в оселі українців. Для їхньої підтримки Уряд спрямував 246,4 млн грн з резервного фонду державного бюджету", - пояснив міністр.

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Що передувало?

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський обіцяв, що працівники аварійно-ремонтних бригад отримають доплати по 20 тис. грн за січень, за лютий і за березень.

Кабмін виділив 250 мільйонів на доплати працівникам аварійно-ремонтних бригад за січень.

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