Начаты дополнительные выплаты работникам критической инфраструктуры, ликвидирующим последствия атак РФ, - Шмыгаль

Работники ремонтных бригад получили первые средства в рамках государственной поддержки.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Выплаты начаты

По его словам, правительство начало выплаты в размере 20 тыс. грн работникам критической инфраструктуры, которые ликвидируют последствия российских атак.

"Это энергетики, работники газового хозяйства, водоснабжения и водоотведения, коммунальщики и железнодорожники. Всего более 12,3 тысячи специалистов. Все они работают в сложнейших условиях и в усиленном режиме, чтобы вернуть свет, воду и тепло в дома украинцев. Для их поддержки правительство направило 246,4 млн грн из резервного фонда государственного бюджета", - пояснил министр.

Что предшествовало?

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский обещал, что работники аварийно-ремонтных бригад получат доплаты по 20 тыс. грн за январь, за февраль и за март.

Кабмин выделил 250 миллионов на доплаты работникам аварийно-ремонтных бригад за январь.

