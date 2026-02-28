Начаты дополнительные выплаты работникам критической инфраструктуры, ликвидирующим последствия атак РФ, - Шмыгаль
Работники ремонтных бригад получили первые средства в рамках государственной поддержки.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Выплаты начаты
По его словам, правительство начало выплаты в размере 20 тыс. грн работникам критической инфраструктуры, которые ликвидируют последствия российских атак.
"Это энергетики, работники газового хозяйства, водоснабжения и водоотведения, коммунальщики и железнодорожники. Всего более 12,3 тысячи специалистов. Все они работают в сложнейших условиях и в усиленном режиме, чтобы вернуть свет, воду и тепло в дома украинцев. Для их поддержки правительство направило 246,4 млн грн из резервного фонда государственного бюджета", - пояснил министр.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский обещал, что работники аварийно-ремонтных бригад получат доплаты по 20 тыс. грн за январь, за февраль и за март.
- Кабмин выделил 250 миллионов на доплаты работникам аварийно-ремонтных бригад за январь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@mv_ArtaUKR
·
20 год
Поки зелені не прийшли у нас було і море, і Маріуполь та Азовсталь, і Мелітопольські черешні, і баржа з Херсонськими кавунами, і
Артемівське ігристе, і сіль з Соледару, і ЗАЕС, і Каховське водосховище, і авіасполучення і домівки у сотень тисяч українців, і демократія, і
вибори...