Работники аварийно-ремонтных бригад получат доплаты с января по март, - Зеленский

Работники аварийно-ремонтных бригад получат доплаты за январь, февраль и март. За каждый месяц - по 20 тысяч гривен.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Доплаты работникам ремонтных бригад

"Есть также решение поддержать непосредственно каждого и каждую в ремонтных бригадах. Это доплаты за каждый месяц этой чрезвычайной ситуации. Мы договорились сегодня с премьер-министром, а также с министром энергетики, какой будет формат выплат и как люди получат эти выплаты. Каждому рабочему, занятому в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 тысяч гривен. За январь, февраль и март этого года. За каждый месяц – 20", - рассказал глава государства.

Он отметил, что правительство озвучит детали решения.

"И, конечно, благодарим каждую страну, всех лидеров, которые оказывают необходимую помощь. Уже есть и будут пакеты еще именно энергетические. Евросоюз и отдельно Италия, Германия, Литва, Великобритания, Польша, Япония, Америка - благодарю всех вас", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, что ранее глава Кабинета Министров Юлия Свириденко сообщала, что энергетики, работающие в ремонтно-восстановительных бригадах, будут получать доплату.

