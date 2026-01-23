Цензор.НЕТ
Новости Выплаты энергетикам
Работники аварийно-ремонтных бригад получат доплаты с января по март, - Зеленский

Зеленский анонсировал трехмесячные доплаты для работников аварийных служб

Работники аварийно-ремонтных бригад получат доплаты за январь, февраль и март. За каждый месяц - по 20 тысяч гривен.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Доплаты работникам ремонтных бригад 

"Есть также решение поддержать непосредственно каждого и каждую в ремонтных бригадах. Это доплаты за каждый месяц этой чрезвычайной ситуации. Мы договорились сегодня с премьер-министром, а также с министром энергетики, какой будет формат выплат и как люди получат эти выплаты. Каждому рабочему, занятому в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 тысяч гривен. За январь, февраль и март этого года. За каждый месяц – 20", - рассказал глава государства.

Он отметил, что правительство озвучит детали решения. 

"И, конечно, благодарим каждую страну, всех лидеров, которые оказывают необходимую помощь. Уже есть и будут пакеты еще именно энергетические. Евросоюз и отдельно Италия, Германия, Литва, Великобритания, Польша, Япония, Америка - благодарю всех вас", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

  • Напомним, что ранее глава Кабинета Министров Юлия Свириденко сообщала, что энергетики, работающие в ремонтно-восстановительных бригадах, будут получать доплату.

+6
Особливо судді з прокурорами
23.01.2026 21:22 Ответить
+5
Хоть бы по штуке баксов в месяц добавили твари. Вы в асфальт закатали этим летом миллиарды.
23.01.2026 21:08 Ответить
+2
14.01 з Енергоатому ділки вкрали 2 млрд. на закупівлі електрики. А ти гундоса нікчема роздаєш енегетикам, які рятують Україну від колапсу по 20 тис?
23.01.2026 21:50 Ответить
Хоть бы по штуке баксов в месяц добавили твари. Вы в асфальт закатали этим летом миллиарды.
23.01.2026 21:08 Ответить
Вже страшно. То й в березні буде весело? Я думав, сьогодні умерів та арахламідія в абу дабі про щось домовляться, і всьо буде як раніше, нє?
23.01.2026 21:09 Ответить
Генерація буде відновлюватися роками, при умові що війна закінчиться сьогодні. Мені страшно читати такі коментарі
23.01.2026 22:11 Ответить
Я звісно розумію, що там роботи навіть не на дев'ять з половиною тижнів. Але якщо не будуть бомбити, то за що ота надбавка - аж цілих 20 тисяч?! Кожному!!! Отже, будуть ((
23.01.2026 22:19 Ответить
"Глава ДТЕК: Без енергетичного перемир'я Україна наближається до гуманітарної кризи "
Іде прощупування меж договорняка
23.01.2026 21:13 Ответить
Ти пенсії хоч трохи підніми, вимирають люди.
23.01.2026 21:17 Ответить
Особливо судді з прокурорами
23.01.2026 21:22 Ответить
Їм ще й по тисячі гривень Зєля подарував, щоб якось могли вижити на свої нещасні 150-200 тисяч гривень на місяць.
Відфільтрувати тих, в кого дохід вище 50-ти тисяч ( окрім військових ) і не давати їм всі ті Вовини плюшки ( з наших кишень ) це ж непосильне завдання для найвидатніших діджиталізаторів планети. 😏
Тоді найбіднішим можна би було дати не по тисячі, а по кілька тисяч гривень.
23.01.2026 21:39 Ответить
То святе. Дворяни.
23.01.2026 22:20 Ответить
вручати доплату буде миндич з цукерманом особисто
23.01.2026 21:21 Ответить
Тільки не задумайте вкрасти і на цій акції.За що ЗЕлені не брались всюди крали.
23.01.2026 21:33 Ответить
А що ж воно так з Малюком розправилось швиденько?
23.01.2026 21:34 Ответить
14.01 з Енергоатому ділки вкрали 2 млрд. на закупівлі електрики. А ти гундоса нікчема роздаєш енегетикам, які рятують Україну від колапсу по 20 тис?
23.01.2026 21:50 Ответить
Дослухався до вимог Порошенка? Чи витримав паузу, і зробив вигляд, що це його осяяло?
23.01.2026 21:57 Ответить
Судя по прибавкам в оплате, энергетика держится на депутатах.
23.01.2026 21:58 Ответить
Платником буде Найем,Міндіч,Галущенко,Умєров,Дейннко? Чи з ванєчкою бак(л)ановим скинешся?
24.01.2026 01:21 Ответить
 
 