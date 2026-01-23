Працівники аварійно-ремонтних бригад отримають доплати з січня по березень, - Зеленський

Працівники аварійно-ремонтних бригад отримають доплати за січень, лютий і березень. За кожен місяць - по 20 тисяч гривень.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Доплати працівникам ремонтних бригад 

"Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися сьогодні з прем’єр-міністром, також із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди отримають ці виплати. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – 20", - розповів глава держави.

Він зазначив, що уряд озвучить деталі рішення. 

"І, звісно, дякую кожній країні, всім лідерам, які надають необхідну допомогу. Вже є і будуть пакети ще саме енергетичні. Євросоюз і окремо Італія, Німеччина, Литва, Британія, Польща, Японія, Америка – дякую всім вам", - додав Зеленський.

Що передувало

  • Нагадаємо, що раніше очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко повідомляла, що енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, отримуватимуть доплату.

Особливо судді з прокурорами
23.01.2026 21:22 Відповісти
Хоть бы по штуке баксов в месяц добавили твари. Вы в асфальт закатали этим летом миллиарды.
23.01.2026 21:08 Відповісти
14.01 з Енергоатому ділки вкрали 2 млрд. на закупівлі електрики. А ти гундоса нікчема роздаєш енегетикам, які рятують Україну від колапсу по 20 тис?
23.01.2026 21:50 Відповісти
23.01.2026 21:08 Відповісти
Вже страшно. То й в березні буде весело? Я думав, сьогодні умерів та арахламідія в абу дабі про щось домовляться, і всьо буде як раніше, нє?
23.01.2026 21:09 Відповісти
Генерація буде відновлюватися роками, при умові що війна закінчиться сьогодні. Мені страшно читати такі коментарі
23.01.2026 22:11 Відповісти
Я звісно розумію, що там роботи навіть не на дев'ять з половиною тижнів. Але якщо не будуть бомбити, то за що ота надбавка - аж цілих 20 тисяч?! Кожному!!! Отже, будуть ((
23.01.2026 22:19 Відповісти
"Глава ДТЕК: Без енергетичного перемир'я Україна наближається до гуманітарної кризи "
Іде прощупування меж договорняка
23.01.2026 21:13 Відповісти
Ти пенсії хоч трохи підніми, вимирають люди.
23.01.2026 21:17 Відповісти
23.01.2026 21:22 Відповісти
Їм ще й по тисячі гривень Зєля подарував, щоб якось могли вижити на свої нещасні 150-200 тисяч гривень на місяць.
Відфільтрувати тих, в кого дохід вище 50-ти тисяч ( окрім військових ) і не давати їм всі ті Вовини плюшки ( з наших кишень ) це ж непосильне завдання для найвидатніших діджиталізаторів планети. 😏
Тоді найбіднішим можна би було дати не по тисячі, а по кілька тисяч гривень.
23.01.2026 21:39 Відповісти
То святе. Дворяни.
23.01.2026 22:20 Відповісти
вручати доплату буде миндич з цукерманом особисто
23.01.2026 21:21 Відповісти
Тільки не задумайте вкрасти і на цій акції.За що ЗЕлені не брались всюди крали.
23.01.2026 21:33 Відповісти
А що ж воно так з Малюком розправилось швиденько?
23.01.2026 21:34 Відповісти
23.01.2026 21:50 Відповісти
Дослухався до вимог Порошенка? Чи витримав паузу, і зробив вигляд, що це його осяяло?
23.01.2026 21:57 Відповісти
Судя по прибавкам в оплате, энергетика держится на депутатах.
23.01.2026 21:58 Відповісти
Платником буде Найем,Міндіч,Галущенко,Умєров,Дейннко? Чи з ванєчкою бак(л)ановим скинешся?
24.01.2026 01:21 Відповісти
 
 