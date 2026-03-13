Выплату 1500 гривен в апреле получат 13 миллионов украинцев, – Улютин

В апреле около 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную помощь в размере 1500 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Дениса Улютина во время часа вопросов к правительству.

По словам министра, выплату получат граждане, которые пользуются социальной поддержкой государства.

В частности, речь идет о пенсионерах, получающих пенсию по возрасту, семьях с детьми, лицах с инвалидностью, людях, получающих базовую социальную помощь, а также внутренне перемещенных лицах, получающих соответствующие выплаты.

"Это 13 миллионов человек, которые так или иначе непосредственно сталкиваются с социальной системой и получают социальные выплаты", – пояснил Улютин.

По его словам, помощь предназначена для тех граждан, чье материальное положение подтверждено в системе социальной поддержки, и на которых сказывается рост цен, в частности на рынке нефтепродуктов.

Министр отметил, что выплата будет осуществлена автоматически в апреле, и гражданам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений.

Средства поступят тем же способом, которым люди обычно получают социальные выплаты – через банковские счета или через отделения Укрпочты.

В Министерстве социальной политики уточнили, что эта помощь будет единовременной.

