Выплату 1500 гривен в апреле получат 13 миллионов украинцев, – Улютин
В апреле около 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную помощь в размере 1500 гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Дениса Улютина во время часа вопросов к правительству.
По словам министра, выплату получат граждане, которые пользуются социальной поддержкой государства.
В частности, речь идет о пенсионерах, получающих пенсию по возрасту, семьях с детьми, лицах с инвалидностью, людях, получающих базовую социальную помощь, а также внутренне перемещенных лицах, получающих соответствующие выплаты.
"Это 13 миллионов человек, которые так или иначе непосредственно сталкиваются с социальной системой и получают социальные выплаты", – пояснил Улютин.
По его словам, помощь предназначена для тех граждан, чье материальное положение подтверждено в системе социальной поддержки, и на которых сказывается рост цен, в частности на рынке нефтепродуктов.
Министр отметил, что выплата будет осуществлена автоматически в апреле, и гражданам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений.
Средства поступят тем же способом, которым люди обычно получают социальные выплаты – через банковские счета или через отделения Укрпочты.
В Министерстве социальной политики уточнили, что эта помощь будет единовременной.
