2 677 26

Выплату 1500 гривен в апреле получат 13 миллионов украинцев, – Улютин

Улютін

В апреле около 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную помощь в размере 1500 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Дениса Улютина во время часа вопросов к правительству.

По словам министра, выплату получат граждане, которые пользуются социальной поддержкой государства.

В частности, речь идет о пенсионерах, получающих пенсию по возрасту, семьях с детьми, лицах с инвалидностью, людях, получающих базовую социальную помощь, а также внутренне перемещенных лицах, получающих соответствующие выплаты.

"Это 13 миллионов человек, которые так или иначе непосредственно сталкиваются с социальной системой и получают социальные выплаты", – пояснил Улютин.

По его словам, помощь предназначена для тех граждан, чье материальное положение подтверждено в системе социальной поддержки, и на которых сказывается рост цен, в частности на рынке нефтепродуктов.

Министр отметил, что выплата будет осуществлена автоматически в апреле, и гражданам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений.

Средства поступят тем же способом, которым люди обычно получают социальные выплаты – через банковские счета или через отделения Укрпочты.

В Министерстве социальной политики уточнили, что эта помощь будет единовременной.

Топ комментарии
+9
zельоні гниди

довели до зубожіння ...а тепер кістку кидають - голоси купляють
показать весь комментарий
13.03.2026 13:58 Ответить
+9
Кінець Епохи Бідності - Початок Епохи Злиднів

показать весь комментарий
13.03.2026 14:01 Ответить
+8
ПОПУЛІЗМ НАШЕ ВСЕ. Самі кажуть що бюджету хватить лише до квітня і паралельно роздача грошей що підштовхне інфляцію
показать весь комментарий
13.03.2026 14:00 Ответить
zельоні гниди

довели до зубожіння ...а тепер кістку кидають - голоси купляють
показать весь комментарий
13.03.2026 13:58 Ответить
Зелені гниди це дограбовують державу та українців,,,але гниди які були раніше робили це так же само -тому ми і були найбіднішою країною
показать весь комментарий
13.03.2026 14:02 Ответить
ага .. і повномасштабну війну попередники організували
показать весь комментарий
13.03.2026 14:13 Ответить
Ні.... Розпродуючи зброю якої залишилось сила силенна після срср ,не виробляли власної зброї ,не фінансуючи та грабуючи армію попередні гниди зміцнювали обороноздатність України
показать весь комментарий
13.03.2026 14:17 Ответить
а потім zельоні гниди відкрили двері
показать весь комментарий
13.03.2026 14:19 Ответить
Нєєєєє, саме при зеленском ми Молдову випередили, зайняли почесне останнє місце в Європі.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:19 Ответить
Саме так...але ж до цього зубожіння ми йшли семимильними кроками всі 30 років
показать весь комментарий
13.03.2026 14:21 Ответить
Реєстрація: 05 лютого 2026-го року.
Новєнькій зільонінькій.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:32 Ответить
ПОПУЛІЗМ НАШЕ ВСЕ. Самі кажуть що бюджету хватить лише до квітня і паралельно роздача грошей що підштовхне інфляцію
показать весь комментарий
13.03.2026 14:00 Ответить
Кінець Епохи Бідності - Початок Епохи Злиднів

показать весь комментарий
13.03.2026 14:01 Ответить
как говорил винипух: это не спроста...
показать весь комментарий
13.03.2026 14:02 Ответить
Мабуть скоро вибори... Вся мерзота зашевелиться
показать весь комментарий
13.03.2026 14:03 Ответить
так-так
показать весь комментарий
13.03.2026 14:03 Ответить
Так ось як ти виглядаєш, "країна мрій" Zейолопа
показать весь комментарий
13.03.2026 14:02 Ответить
Коли вже введуть картки на їжу? В США є, а ми що, заможніші?)
показать весь комментарий
13.03.2026 14:04 Ответить
Не покидает вопрос, кому они все это рассказывают? Моя мама сходила на почту оформить 1000 грн. ( хотя отговаривал, свои дам, нет другие подружки убедили) Пока оформили, пока снег растаял что бы смогла до почты дойти, выплаты закончились)
показать весь комментарий
13.03.2026 14:05 Ответить
що б ми робили....без вас добряки ви наші? Все про народ думають! Слуги, мать вашу вьоб!
показать весь комментарий
13.03.2026 14:06 Ответить
Звідки гроші? На військо немає? На підкуп посполитих є. Немає слів, хочеться тіко матюччам..
показать весь комментарий
13.03.2026 14:08 Ответить
Це аж 33 долари
показать весь комментарий
13.03.2026 14:09 Ответить
Мільйони українців змушені позиватися (і оплачувати послуги адвокатів) щоб отримати свою, вже нараховану пенсію, яку держава сама призначила і відмовляється платити. Навіщо це дешевий піар?
показать весь комментарий
13.03.2026 14:16 Ответить
Європа оплачує. В обмін на що оплачує - це ми лишимо за кадром. Канібалізм)
показать весь комментарий
13.03.2026 14:16 Ответить
Це підтвердження, що вибори преЗЕдента не цікавлять і за своє крісло він не тримається...
показать весь комментарий
13.03.2026 14:19 Ответить
В дупу собі їх запихніть!
показать весь комментарий
13.03.2026 14:24 Ответить
грійтеся і освітлюйтеся вкраїнчики... І витратьте подачку на комуналку та чергову яхту ахмєтці... Чи ви думали ахмєтка вам побудує нові генерації тепла і електроенергії за 30 років?? А ******** шмарофон розкаже про чергову перемогу піськоструйного
показать весь комментарий
13.03.2026 14:31 Ответить
Дякую, вже 1000 отримав. Укрпошта відмовилась оплатити ЖКП,скарги виконавцю,міністерству,ОПу- як у болото. Без кругів на поверхні. Гроші,напевно,Смілянський з Міловановим спиз...ли.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:46 Ответить
 
 