Коштів для соціальних виплат у бюджеті достатньо, - Улютін

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що у державному бюджеті передбачено достатньо коштів для проведення соціальних виплат.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону у вівторок, відповідаючи на запитання, чи є ризик, що в бюджеті може не вистачити коштів на соціальні виплати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Кошти для виплат

Хочу сказати, що по всім соціальним виплатам кошти забюджетовані. Бюджет сформований як в Пенсійному фонді так і в Міністерстві соціальної політики. Я хочу запевнити всіх, що коштів для таких виплат у нас достатньо", - запевнив Улютін.

Зазначимо, що державний бюджет на 2026 рік передбачає 468,5 млрд грн фінансування Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

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На початку лютого Кабінет міністрів схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків в 1 263,3 млрд грн.

Що передувало?

Раніше Улютін повідомив, що виплату 1500 гривень у квітні отримають 13 мільйонів українців.

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