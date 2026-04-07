Коштів для соціальних виплат у бюджеті достатньо, - Улютін
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що у державному бюджеті передбачено достатньо коштів для проведення соціальних виплат.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону у вівторок, відповідаючи на запитання, чи є ризик, що в бюджеті може не вистачити коштів на соціальні виплати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Кошти для виплат
Хочу сказати, що по всім соціальним виплатам кошти забюджетовані. Бюджет сформований як в Пенсійному фонді так і в Міністерстві соціальної політики. Я хочу запевнити всіх, що коштів для таких виплат у нас достатньо", - запевнив Улютін.
Зазначимо, що державний бюджет на 2026 рік передбачає 468,5 млрд грн фінансування Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.
На початку лютого Кабінет міністрів схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків в 1 263,3 млрд грн.
Що передувало?
- Раніше Улютін повідомив, що виплату 1500 гривень у квітні отримають 13 мільйонів українців.
Будь ласка, зачекайте...
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