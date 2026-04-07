Средств для социальных выплат в бюджете достаточно, - Улютин

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил, что в государственном бюджете предусмотрено достаточно средств для проведения социальных выплат.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона во вторник, отвечая на вопрос, есть ли риск, что в бюджете может не хватить средств на социальные выплаты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Средства для выплат

Хочу сказать, что по всем социальным выплатам средства заложены в бюджет. Бюджет сформирован как в Пенсионном фонде, так и в Министерстве социальной политики. Я хочу заверить всех, что средств для таких выплат у нас достаточно", - заверил Улютин.

Отметим, что государственный бюджет на 2026 год предусматривает 468,5 млрд грн финансирования Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

В начале февраля Кабинет Министров одобрил бездефицитный бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2026 год с общим объемом доходов и расходов в 1 263,3 млрд грн.

Что предшествовало?

Ранее Улютин сообщил, что выплату в размере 1500 гривен в апреле получат 13 миллионов украинцев.

