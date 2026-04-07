РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15576 посетителей онлайн
Новости Выплаты ВПО Программы поддержки
395 7

Средств для социальных выплат в бюджете достаточно, - Улютин

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил, что в государственном бюджете предусмотрено достаточно средств для проведения социальных выплат.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона во вторник, отвечая на вопрос, есть ли риск, что в бюджете может не хватить средств на социальные выплаты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Средства для выплат

Хочу сказать, что по всем социальным выплатам средства заложены в бюджет. Бюджет сформирован как в Пенсионном фонде, так и в Министерстве социальной политики. Я хочу заверить всех, что средств для таких выплат у нас достаточно", - заверил Улютин.

Отметим, что государственный бюджет на 2026 год предусматривает 468,5 млрд грн финансирования Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

В начале февраля Кабинет Министров одобрил бездефицитный бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2026 год с общим объемом доходов и расходов в 1 263,3 млрд грн.

Что предшествовало?

  • Ранее Улютин сообщил, что выплату в размере 1500 гривен в апреле получат 13 миллионов украинцев.

Автор: 

выплаты (744) Улютин Денис (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить 0. Вони брешуть завжди
показать весь комментарий
07.04.2026 10:50 Ответить
то ж, є.шашлик на 9 мая підтверджується?
я, такий радий, такий радий......
показать весь комментарий
07.04.2026 10:57 Ответить
А ви думаєте як країна буде житти без 90 мільярдів євро заблоковані угорщиною ?
показать весь комментарий
07.04.2026 11:02 Ответить
Брешуть, суки! Одному знайомому заборгованість навіть по пенсії, вже добігла до ПІВТОРА МІЛЬЙОНІВ гривень... У "чорнобильців" постійні затримки з виплатами...
показать весь комментарий
07.04.2026 11:05 Ответить
Але це не точно.
Міндіч може подужати і вивезти ще грошенят.
Кібуц сам собі капітальні вкладення не зробить, а справа відповідальна, мамаріма не дасть збрехати
показать весь комментарий
07.04.2026 11:11 Ответить
Ух! Ну всьо, я спакоєн, державність спасєна! То шо військові перетворились на бомжів, то не головне. Якщо треба буде, то і зброю закупати перестанем - автоматами повоюють. Главноє шоб на соціалку вистачило.
показать весь комментарий
07.04.2026 11:12 Ответить
Вмієш ти - ульотний- заспокоїти
показать весь комментарий
07.04.2026 11:15 Ответить
 
 