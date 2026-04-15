Зміна стратегії: Uber інвестує понад $10 млрд у розвиток роботаксі

Американська компанія Uber прийняла рішення інвестувати понад $10 млрд у розвиток роботаксі. Йдеться про закупівлю тисяч автономних автомобілів та вкладення в компанії, які розробляють відповідні технології.

Про це повідомляє Financial Times.

Протягом останнього року сервіс активно розширив кількість партнерств, уклавши угоди більш ніж з десятком постачальників, серед яких китайська Baidu та американська Rivian, а також оголосив плани запуску роботаксі щонайменше у 15 містах у 2026 році.

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За розрахунками Financial Times, Uber може інвестувати понад $2,5 млрд у частки в акціонерному капіталі та витратити понад $7,5 млрд на формування парків роботаксі протягом найближчих років. Реалізація цих угод залежить від досягнення партнерами визначених етапів впровадження технологій.

Такі інвестиції означають суттєвий стратегічний поворот для Uber, компанії, яка стала символом моделі гіг-економіки, що виникла у Кремнієвій долині понад десять років тому. Свого часу така модель докорінно змінила ринок таксі, зробивши акцент на мінімізації власних активів і використанні приватних авто водіїв для перевезення пасажирів.

Як повідомлялося, наприкінці 2025 року Nvidia оголосила про партнерство з Uber для створення найбільшої у світі мережі роботаксі та автономних вантажних перевезень. Запуск масштабного проєкту запланований на 2027 рік. Очікується, що парк складатиметься приблизно зі 100 000 безпілотних автомобілів, які працюватимуть у спільній мережі разом із водіями.

Основою проєкту стане нова платформа штучного інтелекту Nvidia Drive AGX Hyperion 10, яка дозволяє перетворювати серійні автомобілі на роботаксі з четвертим рівнем автономності. Обробка та навчання даних здійснюватимуться через спільну систему на базі Nvidia Cosmos.