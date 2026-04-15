Фонд гарантування вкладів призупинив виплати вкладникам "Пін-Банку": яка причина?

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18:00 14 квітня 2026 року тимчасово призупинив виплати гарантованого відшкодування вкладникам АТ "Перший інвестиційний банк" (PinBank).

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

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"Це необхідно для завершення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ "Перший інвестиційний банк" повного технологічного циклу формування переліку вкладників і реалізації плану врегулювання банку", ‒ пояснили у фонді

У ФГВФО зазначили, що додаткову інформацію щодо порядку отримання коштів вкладниками АТ "Перший інвестиційний банк" буде оприлюднено пізніше на сайтах фонду та банку, а також на офіційній сторінці фонду у Facebook.

Нагадаємо, 31 березня польський фінтех-стартап Zen.com став переможцем конкурсу з виходу з ринку українського "Пін-Банку". У конкурсі брали участь два претенденти: "Асвіо банк", який планував придбати активи та зобов’язання "Пін-Банку", і польський стартап Zen.com. Перемогу здобув Zen.com, який придбав 100% акцій банку.

Як повідомлялося, 19 лютого Національний банк України визнав неплатоспроможними Motor-Bank та "Перший інвестиційний банк". Обидві установи не належали до системно важливих банків, а їхня частка становила лише по 0,01% активів платоспроможних банків станом на 1 лютого.