Фонд гарантування вкладів призупинив виплати вкладникам "Пін-Банку": яка причина?
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18:00 14 квітня 2026 року тимчасово призупинив виплати гарантованого відшкодування вкладникам АТ "Перший інвестиційний банк" (PinBank).
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
"Це необхідно для завершення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ "Перший інвестиційний банк" повного технологічного циклу формування переліку вкладників і реалізації плану врегулювання банку", ‒ пояснили у фонді
У ФГВФО зазначили, що додаткову інформацію щодо порядку отримання коштів вкладниками АТ "Перший інвестиційний банк" буде оприлюднено пізніше на сайтах фонду та банку, а також на офіційній сторінці фонду у Facebook.
Нагадаємо, 31 березня польський фінтех-стартап Zen.com став переможцем конкурсу з виходу з ринку українського "Пін-Банку". У конкурсі брали участь два претенденти: "Асвіо банк", який планував придбати активи та зобов’язання "Пін-Банку", і польський стартап Zen.com. Перемогу здобув Zen.com, який придбав 100% акцій банку.
Як повідомлялося, 19 лютого Національний банк України визнав неплатоспроможними Motor-Bank та "Перший інвестиційний банк". Обидві установи не належали до системно важливих банків, а їхня частка становила лише по 0,01% активів платоспроможних банків станом на 1 лютого.
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