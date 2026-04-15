Проєкт на 54 МВт: "Укрнафта" оголосила закупівлю робіт із встановлення електростанцій

"Укрнафта" запрошує надійних партнерів до участі в тендері, який розміщено на електронному порталі закупівель Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Закупівля передбачає виконання робіт зі встановлення потужностей сучасної розподіленої генерації, повідомляє пресслужба компанії.

Які роботи плануються?

Йдеться про комплекс монтажних робіт із встановлення контейнерних газопоршневих електростанцій із загальною встановленою електричною потужністю близько 54 МВт. Тендер відкритий до 26 травня 2026 року.

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До участі запрошуються компанії, які можуть подати тендерні пропозиції відповідно до вимог документації, розміщеної в системі ECEPP за відповідним посиланням. Усі запити щодо роз’яснень приймаються виключно через офіційний функціонал системи ECEPP.

Як повідомлялося, мережа "Укрнафта" у цьому році подвоїла обсяги закупівлі пального порівняно з попереднім роком, щоб забезпечити аграріїв стабільними постачаннями в період посівної кампанії. Перші партії пального зі США були придбані за рахунок кредитних ліній, наданих державними "Укргазбанком" та "Ощадбанком".

Нагадаємо, за результатами роботи у 2025 році "Укрнафта" наростила видобуток вуглеводнів на 3,39% у нафтовому еквіваленті порівняно з 2024 роком. Зокрема, видобуток нафти збільшився на 3,77%, а природного газу – на 2,86%.