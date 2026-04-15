Туристи не поспішають до США: готелі масово знижують ціни на період Чемпіонату світу з футболу

Готелі у США почали знижувати вартість проживання під час цьогорічного Чемпіонату світу з футболу на тлі зменшення зацікавленості з боку фанатів. На рішення уболівальників впливають високі ціни на квитки, побоювання щодо інфляції та зростання антиамериканських настроїв.

Про це повідомляє Financial Times.

У містах-господарях чемпіонату ‒ Атланті, Далласі, Маямі, Філадельфії та Сан-Франциско ‒ ціни на номери в дні матчів впали приблизно на третину порівняно з піковими показниками на початку року.

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"Я бачу, як багато хто починає нервувати і урізати свої бюджети", ‒ зазначив Скотт Єснер, засновник компанії Bespoke Stay, що працює у сфері короткострокової оренди та бутик-готелів у Філадельфії.

У галузі сподівалися, що Чемпіонат світу, який США проводять разом з Канадою та Мексикою, компенсує торішній спад туристичного потоку ‒ у 2025 році прибуток на один доступний номер уперше знизився з часу пандемії Covid-19.

Голова ФІФА Джанні Інфантіно у 2024 році заявляв містам-господарям, що вони повинні готуватися до "сотень тисяч" відвідувачів, включно не лише з уболівальниками з квитками, а й з тими, хто хоче "стати частиною особливої події".

Втім, президент Асоціації готелів Нью-Йорка Віджай Дандапані визнає, що поки "жодного суттєвого зростання попиту не видно".

Сама ФІФА анулювала тисячі заброньованих номерів, призначених для технічного персоналу та команд. За словами аналітика CoStar Яна Фрайтага, кількість скасувань виявилася значно більшою, ніж очікували готельєри, залишивши їм "набагато більше номерів між матчами, ніж планувалося".

Ліор Секлер, комерційний директор HRI Hospitality, зазначив, що очікування масштабного туристичного напливу "не справджуються" ані в містах-господарях, ані в прилеглих регіонах.

Серед причин він назвав негативне ставлення до політики адміністрації Дональда Трампа, зокрема візової та міграційної, а також нестабільність, пов’язану з війною в Ірані.

"Очевидно, що бажання людей подорожувати до США зараз зменшилося", ‒ додав Секлер.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (FIFA) повідомила про укладення партнерства з платформою коротких відео TikTok для висвітлення Чемпіонату світу з футболу 2026 року. TikTok стане першою платформою, якій FIFA надасть пріоритетний статус.

Очікується, що партнерство посилить інтеграцію між організаціями та дасть змогу TikTok забезпечити ширше та глибше медійне покриття ЧС-2026, включно зі збільшенням частки унікального контенту. Платформа буде ключовим майданчиком для уболівальників і контентмейкерів протягом усього турніру.