Футбольний клуб "Шахтар" Ахметова оштрафували за незаконну рекламу азартних ігор

Державне агентство PlayCity наклало штраф у розмірі 5 млн грн на футбольний клуб "Шахтар" за порушення законодавства про рекламу азартних ігор.

Про це йдеться в повідомленні держагентства.

"Порушення виявили під час моніторингу: на сайті ФК "Шахтар" була публікація з порушенням вимог законодавства щодо реклами азартних ігор. Зокрема, у рекламі були фото осіб, які не досягли 21 року, разом із брендом організатора азартних ігор", – сказано в повідомленні.

Футбольний клуб має три місяці з моменту застосування санкції на добровільну оплату.

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У листопаді минулого року повідомлялося, що футбольний клуб "Шахтар", який належить бізнесмену Рінату Ахметову, від початку повномасштабного вторгнення РФ сплатив до державного бюджету України понад 1,87 млрд грн податків, що еквівалентно приблизно $47 млн.

У травні торік стало відомо, що ФК "Шахтар" планує скоротити команду перекладачів, замінивши їх технологіями штучного інтелекту.

Фінансові результати

За підсумками сезону 2022-2023 років футбольний клуб "Шахтар" отримав 5,99 млрд грн доходів, серед іншого й доходи від продажу та оренди футболістів становили 4,03 млрд грн. Зокрема, у січні 2023 року "Шахтар" здійснив рекордний трансфер в історії українського футболу, продавши Михайла Мудрика в лондонський "Челсі" за 70 млн євро та 30 млн бонусів.

У сезоні 2023-2024 років загальний дохід донецького клубу з урахуванням ПДВ склав 2,82 млрд грн. У тому числі 614 млн грн "Шахтар" заробив від продажу та оренди своїх футболістів, ще 1,92 млрд грн клуб отримав за участь у "Лізі чемпіонів" та "Лізі Європи". Ще 293 млн грн надійшло від комерційної діяльності клубу.

Єдиним власником клубу є Рінат Ахметов.