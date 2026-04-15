У Гарварді обговорили стійкість фінансової системи України та досвід Національного банку

У Бостоні в Українському науковому інституті Гарвардського університету відбулася зустріч голови Національного банку України Андрія Пишного зі студентами та викладачами. Під час заходу обговорювали загальні економічні та фінансові питання, а також перспективи запровадження в Україні монети "шаг" на заміну копійці.

Про це Пишний розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

Як наголосив Пишний, Україна – активний геополітичний учасник, держава з глибокою історією та унікальною культурою, що перебуває у фокусі серйозного академічного інтересу, і такою, складною, багатовимірною і вартою глибокого розуміння, її багато років досліджують в Ukrainian Research Institute, Harvard University (HURI).

"Перебуваючи в Бостоні, я познайомився з роботою інституту, зустрівся зі студентами та викладачами. Інститут був створений для поширення знань про Україну в Сполучених Штатах Америки та за кордоном через дослідження та викладання, зокрема в галузі історії, мови та літератури. Згодом місія розширилася та охопила сучасні політичні, соціальні та економічні аспекти", – зазначив Пишний.

Говорячи про зустріч зі студентами і викладачами інституту, Пишний зауважив, що йдеться про форматі Q&A: було багато запитань про війну, економіку, стійкість фінансової системи, роль інституцій.

"Я побачив глибоке прагнення зануритися в український контекст, а також справжній інтерес до досвіду Національного банку, який не обмежується лише фінансовим сектором. Адже адженда НБУ – це і про культуру та національну саморефлексію", – пояснив Пишний.

За його словами, модерував зустріч в Українському науковому інституті Гарвардського університетупрофесор Сергій Плохій, який поділяє прагнення НБУ відродити питомо українську назву монети "шаг", що корелює із загальним трендом на повернення власних смислів, відновлення історичної тяглості та утвердження української ідентичності навіть у повсякденних речах.

"HURI є провідним центром міждисциплінарних досліджень про Україну. І, перебуваючи в Гарварді на зустрічах з керівництвом університету та професорським складом, ми обговорювали можливість узагальнення нашого досвіду в академічному навчанні. Маємо вже певні ідеї, тому не відкладатимемо в довгий ящик цю співпрацю", – зауважив Пишний.

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Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №14093 про перейменування обігової монети з "копійки" на "шаг" 18 грудня.

У лютому 2026 року повідомлялося, що голова Національного банку України Андрій Пишний підтримує ідею заміни копійки на шаг. За його словами, нині триває війна не лише за територію та ресурси, а й війна сенсів.