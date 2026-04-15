Обмеження руху транспорту на кордоні з Румунією продовжили до 15 травня

Обмеження руху через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні України з Румунією продовжено ще на місяць у зв'язку з ремонтом мосту через річку Тиса.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"За інформацією румунської сторони, у зв'язку з продовженням робіт з реконструкції мосту через річку Тиса, з 15 квітня 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", – сказано в повідомленні.

Як діятимуть обмеження

Зокрема, у будні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися.

Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

Обмеження попередньо триватимуть до 15 травня включно.

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Як повідомлялося, у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією з 16 лютого діють обмеження руху в зв'язку з ремонтом мосту через Тису.

Раніше повідомлялося, що Агентство відновлення залучить грантові кошти Європейського Союзу на модернізацію пункту пропуску "Шепіт – Ізвоареле Сучевей" на кордоні з Румунією.

Перед тим стало відомо, що Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт розвитку прикордонного сполучення на напрямку "Порубне – Сірет".