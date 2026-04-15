"Укрнафта" та "Укргазвидобування" вперше спільно пробурили свердловину. В планах на рік – ще 8

Компанії "Укрнафта" та "Укргазвидобування", що входять до групи "Нафтогаз", реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини на одному з родовищ "Укрнафти".

Як повідомив голова правління компанії Сергій Корецький, глибина свердловини складає 5 681 метр.

За його словами, вже на 2026 рік заплановано додатково 8 нових свердловин в такій співпраці.

"Укргазвидобування" забезпечило буріння власними верстатами. "Укрнафта" буде відповідати за подальшу експлуатацію свердловини. Підтримка власного видобутку газу – один із ключових пріоритетів "Нафтогазу" в умовах постійних обстрілів ворога", – наголосив Корецький.

Він додав, що синергія між компаніями групи "Нафтогаз" дозволяє ефективніше використовувати ресурси та пришвидшувати реалізацію проєктів, які дають конкретний результат.

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Видобуток газу

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" у 2025 році пробурила 140 нових свердловин і наразі може підтримувати високі темпи буріння, однак потребує для цього додаткового фінансування.

"Нафтогаз" за 2024 рік запустив понад 80 нових газових свердловин та пробурив рекордні 370 тис. м.

Нагадаємо, 3 вересня 2025 року в Україні введено в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин. Його метою є створення є облік свердловин за єдиним порядком, а також забезпечення підприємств, установ і громадськості достовірними даними про такі свердловини.