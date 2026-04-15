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Новини
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Імпорт вживаних мотоциклів в Україну за місяць зріс на 300%. Які бренди найпопулярніші?. ІНФОГРАФІКА

Імпорт вживаних мотоциклів в Україну за місяць зріс на 300%

Ринок мотоциклів в Україні, зокрема імпорт нових, вживаних, а також внутрішні перепродажі, в березні 2026 року зріс на 21,4% порівняно з березнем 2025 року та в 2,7 раза – у порівнянні з лютим поточного року, до 8,25 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні Інституту досліджень авторинку.

Найбільше зростання показав сектор вживаного імпорту, який підскочив на 303,7% відносно лютого

Внутрішні перепродажі та імпорт нової техніки також продемотрували зростання на 160% та 154% відповідно.

"Навіть у порівнянні з минулим роком ринок виглядає значно жвавішим: +53% у вживаному імпорті та +22% на внутрішньому ринку. Схоже, що за ціни дизеля у 86 гривень два колеса стали не лише хобі, а й дуже раціональним способом пересування", – зазначили в Інституті.

Імпорт вживаних мотоциклів в Україну за місяць зріс на 300%

Внутрішній ринок

На вторинному ринку всередині країни лідерами залишаються великі японські корпорації, чиї мотоцикли сприймаються як надійний актив, що повільно втрачає в ціні.

При цьому в першу п'ятірку заходять також і бренди, що пропонують доступну нову техніку. 

Імпорт вживаних мотоциклів в Україну за місяць зріс на 300%

Імпорт вживаних мотоциклів

Сегмент вживаної техніки у березні став найдинамічнішим.

Так, у цьому сегменті зосереджено найбільше брендів, які формують світову мотокультуру.

"Українці, які везуть байк з-за кордону, зазвичай шукають або безкомпромісну японську якість, або статусний американський чи європейський "залізо", – зауважили в Інституті.

Імпорт вживаних мотоциклів в Україну за місяць зріс на 300%

Нові мотоцикли

У сегменті нової техніки в лідерах – доступні та функціональні бренди. Понад 90% першої десятки – це виробники, які пропонують легку та середню техніку для міста, сільської місцевості або початкового рівня.

Імпорт вживаних мотоциклів в Україну за місяць зріс на 300%

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Як повідомлялося, 2025 рік став періодом активного відновлення ринку мототранспорту в Україні. Кількість перших реєстрацій нових мотоциклів досягла 43 808 одиниць: це на 17,2% більше, ніж у попередньому році.

Автор: 

імпорт (2674) транспорт (719) мотоцикл (21)
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Топ коментарі
+9
Задовбали ці жужики, особливо під час тривоги, на нерви діють. А ось як тепло стане, коли з відкритими вікнами вночі взагалі спати не даватимуть.
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15.04.2026 21:16 Відповісти
+3
Жаль хлопців. Будуть лежати на кладовищах з переламаними хребтами. А могли б користь народу України принести бойовими подвигами. Якщо б мотоцикл не купляли.
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15.04.2026 23:15 Відповісти
+2
ну так вы ж все президенты, зачем думать о других? ведь все рады когда пристарелый/молодой инфантильный даун, ближе к полночи будит сотни людей, потому что ему покататься захотелось, а сотни других - да по хер.
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15.04.2026 22:37 Відповісти

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