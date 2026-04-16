Вперше з часів Другої світової війни: США перетворюються на чистого експортера сирої нафти

США вперше з часів Другої світової війни майже стали чистим експортером сирої нафти, оскільки обсяги експорту зросли до рекордних рівнів. Через збільшення постачань країна намагається задовольнити попит Азії та Європи, які шукають заміну поставкам з Близького Сходу, скороченим через війну з Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Конфлікт США та Ізраїлю з Іран спричинив безпрецедентні перебої на світовому енергетичному ринку, адже блокування Тегераном судноплавства фактично зупинили транзит близько п’ятої частини глобальних поставок нафти й газу через Ормузьку протоку.

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Нафтопереробні заводи в Азії та Європі, залежні від цих потоків, почали активно закуповувати альтернативну сировину, що різко підвищило попит на американську нафту ‒ найбільшого виробника у світі.

Водночас аналітики та трейдери зазначають, що США швидко наближаються до межі своїх експортних можливостей.

За даними уряду США, чистий імпорт сирої нафти минулого тижня знизився до 66 тис. барелів на добу ‒ це найнижчий рівень за весь період спостережень із 2001 року. Водночас експорт зріс до 5,2 млн барелів на добу ‒ максимум за останні сім місяців.

Відповідно до статистики, востаннє США були чистим експортером сирої нафти в річному вимірі ще у 1943 році.

"Зростання експорту свідчить про те, що покупці з Атлантичного басейну та Азії дедалі активніше використовують доступні обсяги, а різниця в регіональних цінах компенсує витрати на транспортування", ‒ зазначив віцепрезидент Rystad з нафтових ринків Джанів Шах.

За даними Kpler, минулого тижня приблизно 2,4 млн барелів на добу, або близько 47% експорту США, було спрямовано до Європи. Ще близько 1,49 млн барелів на добу, або 37%, пішло до Азії (проти 30% рік тому). Серед найбільших імпортерів були Нідерланди, Японія, Франція, Німеччина та Південна Корея.

Нагадаємо, 16 квітня ціни на нафту зросли, відігравши попереднє падіння, на тлі скептицизму щодо того, що мирні переговори між США та Іраном приведуть до угоди про припинення війни.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 9 центів ‒ до $95,02 за барель станом на 04:27 за Гринвічем. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate піднялися на 44 центи ‒ до $91,73 за барель.