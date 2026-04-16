Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скептицизму щодо припинення війни на Близькому Сході

16 квітня ціни на нафту зросли, відігравши попереднє падіння, на тлі скептицизму щодо того, що мирні переговори між США та Іраном приведуть до угоди про припинення війни.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 9 центів ‒ до $95,02 за барель станом на 04:27 за Гринвічем. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate піднялися на 44 центи ‒ до $91,73 за барель.

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"Попри певні надії на деескалацію, багато інвесторів залишаються скептичними, адже переговори між США та Іраном неодноразово зривалися. Поки не буде досягнуто мирної угоди та не відновиться вільне судноплавство, очікується, що ціни на WTI коливатимуться в діапазоні $80-100", ‒ зазначив аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тадзава..

Експерти підрахували, що через закриття Ормузської протоки було порушено постачання приблизно 13 млн барелів нафти на добу, з урахуванням перенаправлення частини сировини через трубопроводи.

"Фізичний ринок стає дедалі напруженішим з кожним днем без відновлення руху через Ормузьку протоку", ‒ зазначили в ING.

Підкреслюючи обмеженість глобальних поставок, Управління енергетичної інформації США повідомило, що минулого тижня запаси нафти, бензину та дистилятів у країні скоротилися через зниження імпорту та зростання експорту для задоволення попиту країн, які шукають альтернативу порушеним постачанням.

Як повідомлялося, середня ціна ключової російської експортної нафти Urals у перші 13 днів квітня становила $106,30 за барель. Це на 42% більше, ніж у березні, коли вартість також зростала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Наразі Росія рухається до нового неочікуваного приросту прибутків від продажу нафти, адже фактичне блокування Ормузької протоки зменшує обсяги енергопоставок із регіону та змінює баланс на світових ринках.

Нагадаємо, видобуток нафти країнами, що входять до ОПЕК, у березні становив 35,06 млн барелів на добу ‒ це на 7,7 млн барелів на добу менше, ніж у лютому. Найвідчутніше скорочення виробництва було зафіксовано в Ірак та Саудівська Аравія.