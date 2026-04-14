Ціни на російську нафту в квітні зросли на 42% порівняно з березнем, – Bloomberg

Ключова експортна російська нафта марки Urals за перші 13 днів квітня в середньому коштувала $106,30 за барель, що на 42% більше, ніж у березні, коли ціни також зросли через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Як пише Bloomberg із посиланням на дані Argus Media, Росія зараз знаходиться на шляху до чергового несподіваного прибутку від нафти, оскільки фактичне закриття Ормузької протоки обмежує поставки енергоносіїв на Близький Схід і перевертає світові ринки.

Через це ціни на Urals значно перевищили $59 за барель, що були передбачені в бюджеті Росії на 2026 рік.

Скільки отримує Росія

Податки на нафту в Росії розраховуються на основі ринкової ціни нафти Urals з місячною затримкою, а це означає, що вплив березневого зростання на бюджет буде відображено з квітня.

Поповнення російської скарбниці особливо помітне, коли ціни розраховуються в місцевій валюті, оскільки підвищення означає більше рублів за кожен оподаткований барель.

Середня ціна на нафту Urals у березні зросла до 6191 руб.

Якщо середня ціна продажу на квітень збережеться, а обмінний курс залишиться на поточному рівні, ціна на нафту Urals зросте приблизно до 8300 руб. цього місяця, що стане найвищим показником із березня 2022 року.

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Експорт російської нафти

Як повідомлялося, доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у березні зросли вдвічі, після падіння в лютому до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Також повідомлялося, що експорт нафти з основних російських західних портів на початку квітня виявився більшим, ніж у березні, попри перебої у їх роботі, спричинені атаками українських дронів. Так, балтійські порти "Приморськ" та "Усть-Луга", а також чорноморський порт "Новоросійськ", за перший тиждень квітня завантажували близько 2 млн барелів нафти на добу. У березні цей показник становив близько 1,9 млн барелів.

На початку квітня стало відомо, що війна на Близькому Сході призвела до зростання світових цін на нафту до багаторічних максимумів та підвищила попит на барелі російської нафти після того, як Іран фактично закрив Ормузьку протоку для судноплавства.

У середньому за чотири тижні валова вартість нафтового експорту РФ зросла до $2,02 млрд на тиждень за 28 днів до 5 квітня з $1,79 млрд за період до 29 березня. Таким чином, це підняло вартість до найвищого рівня з червня 2022 року.

Атаки України

Як повідомлялося, Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.

До того видання Reuters із посиланням на джерела в галузі писало, що скорочення видобутку нафти в Росії неминуче, оскільки удари України по портовій інфраструктурі, трубопроводах та нафтопереробних заводах зменшили експортні можливості на 1 млн барелів на день, або на п'яту частину загальної потужності.

Вплив війни в Ірані

Війна в Ірані практично закрила Ормузьку протоку, ключовий маршрут для експорту енергоносіїв з країн Перської затоки.

Однак російська нафта не залежить від цього маршруту, що робить її більш привабливою для покупців у Азії.

Водночас, намагаючись стримати зростання цін на нафту, США дозволили широкій групі країн, включно з Індією, купувати великі обсяги російської сирої нафти, яка вже знаходиться в морі.

Як повідомлялося, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ 16 березня заявила, що послаблення обмежень на російську нафту створює небезпечний прецедент і фактично сприяє подальшому фінансуванню агресії РФ.

Пізніше видання Reuters із посиланням на джерела писало, що скорочення видобутку нафти в Росії неминуче, оскільки удари України по портовій інфраструктурі, трубопроводах та нафтопереробних заводах зменшили експортні можливості на 1 млн барелів на день, або на п'яту частину загальної потужності.