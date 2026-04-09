Наслідки війни на Близькому Сході: Нафтові доходи Росії зросли до максимуму з 2022 року, – Boomberg

Росія зараз заробляє на експорті нафти більше, ніж будь-коли з перших тижнів повномасштабної війни проти України, оскільки зростання цін та збільшення обсягів поставок нафти підвищують їхню вартість до найбільшого рівня з червня 2022 року.

Як пише Boomberg, війна на Близькому Сході призвела до зростання світових цін на нафту до багаторічних максимумів та підвищила попит на барелі російської нафти після того, як Іран фактично закрив Ормузьку протоку для судноплавства.

Це заблокувало понад 12 млн барелів експорту сирої нафти з Близького Сходу на день у Перській затоці та допомогло скоротити обсяги російської нафти, що зберігаються в морі, оскільки нафтопереробні заводи борються за альтернативні поставки.

Вплив на нафтові доходи

Водночас Росія позбавлена повної вигоди від підвищених цін на нафту через вплив ударів українських безпілотників по експортних портах на узбережжях Балтійського та Чорного морів, а двотижневе припинення вогню в іранському конфлікті, оголошене 7 квітня, призвело до падіння цін на нафту.

Це може скоротити доходи РФ, якщо перемир'я збережеться і нафта знову зможе транспортуватися через Ормузьку протоку.

Російська нафта в морі

Запаси російської сирої нафти в морі зменшуються, причому кількість нафти на танкерах скоротилася приблизно на 26 млн барелів за два тижні до 5 квітня. Кількість нафти на воді впала до 105 млн барелів порівняно з піком у близько 140 млн барелів у середині січня.

За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 5 квітня 28 танкерів завантажили 20,88 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг значно зріс порівняно з 16,62 млн барелів на 22 суднах попереднього тижня.

Вартість експорту

У середньому за чотири тижні валова вартість нафтового експорту РФ зросла до $2,02 млрд на тиждень за 28 днів до 5 квітня з $1,79 млрд за період до 29 березня.

Таким чином, це підняло вартість до найвищого рівня з червня 2022 року.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Ціни на нафту

8 квітня вартість нафти опустилася нижче $100 за барель після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що досяг домовленості з Іраном про дводенне припинення вогню за умови негайного й безпечного відновлення роботи Ормузької протоки.

Як повідомлялося, ціни на російську сиру нафту 2 квітня зросли до найвищого за понад 13 років рівня, оскільки Росія скористалася перевагами світового зростання цін на нафту, пов'язаного з війною в Ірані.

Атаки України

Як повідомлялося, Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.

До того видання Reuters із посиланням на джерела в галузі писало, що скорочення видобутку нафти в Росії неминуче, оскільки удари України по портовій інфраструктурі, трубопроводах та нафтопереробних заводах зменшили експортні можливості на 1 млн барелів на день, або на п'яту частину загальної потужності.

Вплив війни в Ірані

Війна в Ірані практично закрила Ормузьку протоку, ключовий маршрут для експорту енергоносіїв з країн Перської затоки.

Однак російська нафта не залежить від цього маршруту, що робить її більш привабливою для покупців у Азії.

Водночас, намагаючись стримати зростання цін на нафту, США дозволили широкій групі країн, включно з Індією, купувати великі обсяги російської сирої нафти, яка вже знаходиться в морі.

Як повідомлялося, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ 16 березня заявила, що послаблення обмежень на російську нафту створює небезпечний прецедент і фактично сприяє подальшому фінансуванню агресії РФ.

Пізніше видання Reuters із посиланням на джерела писало, що скорочення видобутку нафти в Росії неминуче, оскільки удари України по портовій інфраструктурі, трубопроводах та нафтопереробних заводах зменшили експортні можливості на 1 млн барелів на день, або на п'яту частину загальної потужності.