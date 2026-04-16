Стаж для пенсії можна докупити: податківці пояснили, скільки потрібно заплатити та як укласти договір

Якщо для призначення пенсії не вистачає необхідного стажу, його можна докупити, компенсувавши таким чином відсутні роки,. Фактично особа самостійно сплачує єдиний соціальний внесок за ті місяці, коли вона не була офіційно працевлаштована, і таким чином зараховує їх до страхового стажу.

Для цього існують два основні варіанти, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Одноразова сплата за попередні періоди

Особа може одразу сплатити внески за місяці без офіційної роботи. У 2026 році мінімальний розмір єдиного соціального внеску становить 3804,68 грн за кожен місяць. Сума сплачується повністю протягом 10 днів після укладення договору.

Добровільна участь з щомісячною оплатою

Можливо укласти договір мінімум на один рік і здійснювати щомісячні внески. У 2026 році мінімальний платіж становить 1902,34 грн на місяць.

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Куди звертатися та які документи потрібні

Для укладення договору особа звертається до податкової служби за місцем проживання та подає заяву (паперову або електронну).

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія трудової книжки (за наявності);

довідка про страховий стаж (форма ОК-5).

Для членів особистих селянських господарств, які не підлягають обов’язковому соціальному страхуванню, додається підтвердження членства в такому господарстві. Для домашніх працівників подається копія трудового договору.

Важливі умови:

На момент укладення договору особа не повинна підлягати обов’язковому державному соціальному страхуванню.

Докупити можна лише періоди без офіційної роботи або підприємницької діяльності.

Періоди, за які внески не сплачувалися з поважних причин або через пільги, не підлягають докупівлі.

Договір можуть укладати особи від 16 років.

Порушення умов договору може призвести до його одностороннього розірвання та втрати права на повторне укладення.

Як перевірити стаж

Перевірка страхового стажу доступна онлайн через портал Пенсійного фонду в особистому кабінеті з використанням електронного підпису.

Там можна переглянути:

страховий стаж;

заробітну плату, з якої сплачувалися внески;

дані електронної трудової книжки;

інформацію про своєчасність сплати внесків роботодавцем.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13705-д, який спрощує процедуру підтвердження страхового стажу для призначення пенсії. Відтепер стаж можна підтверджувати на основі даних із державних електронних реєстрів та інформаційних систем.

Законопроєкт також зобов’язує Пенсійного фонду інформувати громадян у разі відсутності необхідних відомостей у публічних електронних реєстрах, потрібних для призначення або перерахунку пенсії, а також роз’яснювати порядок підтвердження страхового стажу, зокрема через судовий порядок.