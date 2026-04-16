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Новини Продаж землі
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"Prozorro.Продажі" запускають довідник електронних аукціонів з продажу та оренди комунального майна

"Prozorro.Продажі" запускають довідник щодо електронних аукціонів з продажу та оренди комунального майна

"Prozorro.Продажі" презентували комплексний довідник для органів місцевого самоврядування (ОМС). Це практичний інструмент для організації електронних торгів із продажу та оренди комунального майна і земельних ділянок.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У довіднику зібрано відповіді на поширені запитання, інструкції, поради та практичні матеріали, які допомагають:

  • ефективно управляти комунальним майном;
  • проводити прозорі аукціони з оренди та продажу;
  • залучати інвестиції до громад;
  • здійснювати звітність і контроль процесів.

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Які проблеми вирішує довідник

Документ допомагає громадам подолати типові труднощі, зокрема:

  • відсутність єдиного джерела інформації щодо організації торгів;
  • потребу в роз’ясненнях щодо роботи з комунальним майном і землею;
  • ризики юридичної невизначеності під час скасування малої приватизації;
  • обмежене фінансування підготовки лотів;
  • низьку кількість учасників на торгах

Розділ "Новачкам" містить методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування, які тільки починають роботу із системою. Він включає покрокові інструкції щодо проведення земельних торгів і реалізації комунального майна, а також роз’яснення особливостей проведення аукціонів.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року власники нерухомості сплатили 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок), що на 14,5% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок нарахування плати за житлово-комунальні послуги та врегульовує облік збитків у разі пошкодження або знищення об’єктів нерухомості.

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аукціон (1414) майно (148) продаж (2190) торги (157) Prozorro (1849)
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