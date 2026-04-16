"Prozorro.Продажі" запускають довідник електронних аукціонів з продажу та оренди комунального майна
"Prozorro.Продажі" презентували комплексний довідник для органів місцевого самоврядування (ОМС). Це практичний інструмент для організації електронних торгів із продажу та оренди комунального майна і земельних ділянок.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
У довіднику зібрано відповіді на поширені запитання, інструкції, поради та практичні матеріали, які допомагають:
- ефективно управляти комунальним майном;
- проводити прозорі аукціони з оренди та продажу;
- залучати інвестиції до громад;
- здійснювати звітність і контроль процесів.
Які проблеми вирішує довідник
Документ допомагає громадам подолати типові труднощі, зокрема:
- відсутність єдиного джерела інформації щодо організації торгів;
- потребу в роз’ясненнях щодо роботи з комунальним майном і землею;
- ризики юридичної невизначеності під час скасування малої приватизації;
- обмежене фінансування підготовки лотів;
- низьку кількість учасників на торгах
Розділ "Новачкам" містить методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування, які тільки починають роботу із системою. Він включає покрокові інструкції щодо проведення земельних торгів і реалізації комунального майна, а також роз’яснення особливостей проведення аукціонів.
Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року власники нерухомості сплатили 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок), що на 14,5% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок нарахування плати за житлово-комунальні послуги та врегульовує облік збитків у разі пошкодження або знищення об’єктів нерухомості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль