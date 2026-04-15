Податок на нерухомість: цьогоріч українці сплатили майже 3 мільярди до місцевих бюджетів

У першому кварталі 2026 року власники нерухомості сплатили 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок), що на 14,5 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Додаткові надходження перевищили 370 млн грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Найбільшу частку доходів традиційно забезпечили економічно активні регіони. Лідером став Київ ‒ 596,2 млн грн, що становить близько 20 % від загальної суми.

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Також значні надходження до бюджетів забезпечили:

Київщина ‒ 318,3 млн грн;

Львівщина ‒ 292,4 млн грн;

Дніпропетровщина ‒ 283,5 млн грн.

Хто повинен платити?

Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, включно з нерезидентами, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року та до 20 лютого подають декларацію до податкових органів за місцем розташування майна, розподіляючи річну суму рівними частинами поквартально.

Алгоритм сплати

Сплата податку здійснюється щоквартально у вигляді авансових внесків ‒ до 30 числа місяця, що настає після звітного кварталу. Усі платежі відображаються в річній декларації.

Для фізичних осіб суму податку визначають податкові органи за місцем реєстрації. Податкові повідомлення-рішення з детальними розрахунками надсилаються до 1 липня року, наступного за звітним (наприклад, у 2026 році нараховується податок за 2025 рік).

Фізична особа має право звернутися до податкових органів для звірки даних.

У разі незгоди з нарахованою сумою необхідно:

подати письмову заяву до податкового органу за місцем реєстрації або через Електронний кабінет;

додати підтверджувальні документи (за потреби).

Після розгляду звернення перерахунок здійснюється протягом 10 робочих днів.

На період воєнного стану діють особливі правила. Податок не нараховується і не сплачується за об’єкти нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, починаючи з 2021 року і в наступні періоди.

Нагадаємо, у січні-лютому 2026 року власники об’єктів нерухомості спрямували до місцевих бюджетів 2,3 млрд грн податку на нерухоме майно (окрім земельних ділянок).

Як повідомлялося, за дев’ять місяців 2025 року надходження від цього податку становили 9,5 млрд грн. Це на 22 % (або на 1,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період попереднього року.