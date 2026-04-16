Другий проєкт в межах спільного із США інвестфонду можуть затвердити вже цього літа, ‒ Мінекономіки

Україна очікує, що спільний Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (URIF) вже цього літа зможе затвердити другий інвестиційний проєкт, який, імовірно, стосуватиметься енергетичного сектору.

Третій проєкт може бути затверджено до кінця 2026 року, повідомляє Reuters з посиланням на коментар заступника міністра економіки України Єгора Перелигіна.

За його словами, співпраця з Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США в межах американсько-українського фонду відбудови просувається успішно. Наразі тривають перемовини про можливе розширення його повноважень.

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Перелигін підкреслив, що фонд відіграє ключову роль як "механізм зниження ризиків" для інвестування у п’ять визначальних секторів: критично важливі корисні копалини, інфраструктуру, енергетику, телекомунікації, високі технології та інновації.

"Ми вважаємо, що можемо використовувати це як центральний елемент для спрямування або виведення на ринок більшої кількості механізмів, пов’язаних зі страхуванням, або для підтримки стратегічних контрактів на постачання", – зазначив заступник міністра.

Перелигін додав, що енергетичний сектор України зазнав значних ушкоджень через масштабні російські атаки цієї зими, і цього року країні необхідно відновити близько 3 гігават потужностей.

За його словами, США та Україна розглядають можливість залучення великих інституційних інвесторів ‒ зокрема Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також суверенних фондів, приватного капіталу та великих промислових компаній.

"Ідея полягає в тому, що цей фонд може слугувати першим кроком на довгому, довгому шляху попереду", – наголосив Перелигін.

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) створено на підставі міжурядової угоди. Статутний капітал сформовано із внесків сторін у рівних частках – по $75 млн від DFC та від України. Загальний обсяг початкового капіталу становить $150 млн. Комітет із пошуку проєктів проводить засідання щомісяця та забезпечує відбір і підготовку інвестиційних ініціатив відповідно до стратегічних пріоритетів Фонду.

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Як повідомлялося, наприкінці березня управлінська рада Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) затвердила першу інвестицію – в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering. Компанія працює у сфері зв’язку та навігаційних технологій, а її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА та перехоплювачів.

У середині лютого повідомлялося, що Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій, із яких 37 – від українських компаній.

Наприкінці січня повідомлялося, що Комітет із пошуку проєктів Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови завершив розгляд усіх інвестиційних заявок, поданих у січні. За результатами першого етапу розгляду 22 проєкти пройдуть подальше опрацювання.