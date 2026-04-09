Американсько-Український фонд відбудови планує цьогоріч підписати щонайменше три інвестиційні угоди

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (URIF) у 2026 році збирається підписати щонайменше три інвестиційні угоди.

Як нагадали в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, першу інвестицію затвердили 25 березня 2026 року, і вона спрямована на зміцнення безпеки України та підтримку галузей, що стануть основою післявоєнної відбудови.

У Мінекономіки повідомили, що Американська торговельна палата в Україні провела закриту зустріч компаній-членів із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгором Перелигіним для обговорення роботи Фонду. У зустрічі взяли участь понад 80 представників бізнесу.

Перелигін пояснив роль компанії Alvarez & Marsal, яка виконує функції інвестиційного радника Фонду та здійснює технічний і фінансовий due diligence. Компанія надає рекомендації, однак не бере участі в голосуванні – остаточні рішення ухвалює спільна рада.

Зокрема, під час відбору першого проєкту – Sine Engineering – ключовими критеріями були технологічна зрілість продукту, підтверджений попит з боку кінцевих споживачів, спроможність команди до масштабування та можливість фінансової моделі витримувати значні періоди волатильності.

"Перша інвестиція URIF, Sine Engineering – це dual-use у чистому вигляді, та це і є наша відповідь на питання про пріоритети, адже наш пріоритет – це передусім якісний проєкт. Якщо сильні заявки з dual-use переважатимуть, портфель це відобразить. Фонд оцінює якість", – наголосив Перелигін.

Угоди Фонду

Як повідомлялося, наприкінці березня цього року управлінська рада Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) затвердила першу інвестицію Фонду – в українську dual-use технологічну компанія Sine Engineering.

Компанія працює в сфері зв'язку та навігації, а її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА та перехоплювачів.

На початку березня повідомлялося, що перші проєкти для інвестицій Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови можуть бути оголошені вже до середини 2026 року.

Раніше в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України заявили, що Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови за перші два місяці роботи отримав 138 інвестиційних заявок. 22 проєкти відібрано для подальшого опрацювання, і 8 із них уже мають високий рівень підготовки, і саме вони формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд.

Про Фонд

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) створено на підставі міжурядової угоди. Статутний капітал сформовано із внесків сторін у рівних частках – по $75 млн від DFC та від України. Загальний обсяг початкового капіталу становить $150 млн. Комітет із пошуку проєктів проводить засідання щомісяця та забезпечує відбір і підготовку інвестиційних ініціатив відповідно до стратегічних пріоритетів Фонду.

У середині лютого повідомлялося, що Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій, із яких 37 – від українських компаній.

Наприкінці січня повідомлялося, що Комітет із пошуку проєктів Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови завершив розгляд усіх інвестиційних заявок, поданих у січні. За результатами першого етапу розгляду 22 проєкти пройдуть подальше опрацювання.

Нагадаємо, 6 січня Міністерство економіки спільно з Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) оголосили про запуск онлайн-порталу для подання інвестиційних проєктів до Американсько-Українського Інвестиційного фонду відбудови (АУІФ).

Запуск порталу став першим практичним кроком у реалізації інвестицій у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду в грудні. Подати проєктні пропозиції через портал можуть компанії та інвестори, які працюють у пріоритетних секторах Фонду та готові залучати фінансування.

Робота Фонду

До того повідомлялося, Мінекономіки України та Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) призначили компанію Alvarez & Marsal (A&M) інвестиційним радником Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund).

Компанія A&M надаватиме стратегічну інвестиційну підтримку, зокрема допомагатиме у підготовці проєктів, проведенні комплексної перевірки (due diligence) та фінансовому аналізі для оцінки та визначення потенційних інвестиційних можливостей.

Також стало відомо, що спільний українсько-американський Інвестиційний фонд відбудови розробляє протоколи для відбору проєктів в Україні. Пріоритетними напрямами є критичні мінерали та ГМК, видобуток природного газу, інфраструктура та енергетика, а також телекомунікації та high-tech рішення в енергетичному секторі.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?