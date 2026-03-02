Американсько-Український інвестиційний фонд сформував перший портфель проєктів на $1,2 мільярда

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови за перші два місяці роботи отримав 138 інвестиційних заявок.

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, за результатами роботи комітету з пошуку проєктів, 22 проєкти відібрано для подальшого опрацювання.

Вісім із них уже мають високий рівень підготовки, і саме вони формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд.

Які проєкти популярні

Найбільше заявок у лютому надійшло в таких сферах:

енергетика та енергетична безпека – 62%,

транспортна та логістична інфраструктура – 16%,

критичні мінерали – 12%,

новітні технології та телекомунікації – 8%.

"Кількість поданих заявок та інтерес з боку міжнародних інвесторів підтверджують головне: Україна має значний нереалізований інвестиційний потенціал – і ми вже бачимо, як він перетворюється на конкретні проєкти відбудови", – прокоментував заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України та керівник інвестиційного напрямку Єгор Перелигін.

Про Фонд

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund) створено на підставі угоди між урядом України та урядом США. Статутний капітал Фонду сформовано із внесків обох сторін у рівних частках – по $75 млн від США через Корпорацію фінансування міжнародного розвитку США (DFC) та від України. Загальний обсяг початкового капіталу становить $150 млн.

Структура управління Фонду включає Керівну раду та чотири профільні комітети:

інвестиційний,

аудиторський,

адміністративний,

комітет пошуку проєктів.

Функції інвестиційного радника Фонду виконує компанія Alvarez & Marsal (A&M).

Комітет із пошуку проєктів проводить засідання щомісяця та забезпечує відбір і підготовку інвестиційних ініціатив відповідно до стратегічних пріоритетів Фонду.

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У середині лютого повідомлялося, що Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій, із яких 37 – від українських компаній.

Наприкінці січня повідомлялося, що Комітет із пошуку проєктів Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови завершив розгляд усіх інвестиційних заявок, поданих у січні. За результатами першого етапу розгляду 22 проєкти пройдуть подальше опрацювання.

Нагадаємо, 6 січня Міністерство економіки спільно з Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) оголосили про запуск онлайн-порталу для подання інвестиційних проєктів до Американсько-Українського Інвестиційного фонду відбудови (АУІФ).

Запуск порталу став першим практичним кроком у реалізації інвестицій у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду в грудні. Подати проєктні пропозиції через портал можуть компанії та інвестори, які працюють у пріоритетних секторах Фонду та готові залучати фінансування.

Робота Фонду

До того повідомлялося, Мінекономіки України та Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) призначили компанію Alvarez & Marsal (A&M) інвестиційним радником Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund).

Компанія A&M надаватиме стратегічну інвестиційну підтримку, зокрема допомагатиме у підготовці проєктів, проведенні комплексної перевірки (due diligence) та фінансовому аналізі для оцінки та визначення потенційних інвестиційних можливостей.

Також стало відомо, що спільний українсько-американський Інвестиційний фонд відбудови розробляє протоколи для відбору проєктів в Україні. Пріоритетними напрямами є критичні мінерали та ГМК, видобуток природного газу, інфраструктура та енергетика, а також телекомунікації та high-tech рішення в енергетичному секторі.

Що відомо про Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови

Американсько-Український Інвестиційний фонд відбудови має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури.

Ключові параметри комерційної угоди між США та Україною:

структура партнерства. Фонд створено як безстрокове партнерство між DFC (американська сторона) та Агентством з питань державно-приватного партнерства (українська сторона). Керівна Рада складається з трьох менеджерів від кожної країни, а діяльність координується чотирма комітетами (з пошуку інвестицій, інвестиційним, адміністративним та аудиторським);

капітальні внески. Початковий капітал формують 50% роялті України від нових та "сплячих" спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, а також внеску США через DFC та українського початкового внеску. Крім того, поточна військова допомога США буде зарахована на рахунок DFC як умовний внесок у капітал, і будь-яка зі сторін може зробити подальші фінансові внески на рахунок капіталу;

доходи. Увесь прибуток протягом перших 10 років буде реінвестований в українські проєкти (видобуток корисних копалин, енергетика, нафта і газ, логістика), а всі доходи, отримані від українських ліцензій та роялті, повинні бути реінвестовані до того, як вони можуть бути розподілені серед партнерів з обмеженою відповідальністю. У всіх випадках розподіл між партнерами може бути дозволений лише після 2035 року;

права DFC – DFC отримує пріоритетний, але не монопольний доступ: право першого розгляду інвестицій і офтейків та можливість залучати співінвесторів зі США, водночас проєкти можуть паралельно працювати з іншими інвесторами;

аудит прозорість забезпечує щорічний аудит ДАСУ; аудиторський комітет може залучати міжнародних експертів і перевіряти правильність зарахування внесків.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

Також стало відомо, що Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?