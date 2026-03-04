Американсько-український фонд відбудови може оголосити перші проєкти до середини року

Перші проєкти для інвестицій Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови можуть бути оголошені вже до середини 2026 року.

Про це повідомив глава юридичної команди DFC з прямих інвестицій та інвестиційних фондів Джонатан Тейлор, передає Інтерфакс-Україна.

"Нашою метою було три інвестиції приблизно до кінця цього року. Я думаю, що ми, ймовірно, досягнемо цієї мети, і до середини цього року отримаємо кілька інвестицій. Ми вже добре просунулися у визначенні правильних інвестицій для фонду", – сказав Тейлор.

Тейлор допустив, що оголошення могло би бути зроблено під час чергової Конференції з відновлення України (URC), яка очікується в другій половині червня в Польщі.

Куди хочуть інвестувати

За словами Тейлора, Фонд уже має $175 млн капіталу і не обмежуватиметься інвестиціями тільки в корисні копалини, тим більше що такі проєкти вимагають багато часу.

Він зазначив, що Фонд також працює з Європейським інвестиційним банком, Європейським флагманським інвестфондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) з групи Світового банку.

Окрім корисних копалин серед секторів, цікавих для інвестицій URIF, Тейлор назвав, зокрема:

переробку,

вуглеводні, в які не можуть інвестувати багато інших міжнародних фінансових організацій,

виробництво та передачу енергію,

телекомунікації та вежову інфраструктуру,

ІКТ-технології,

логістичну та транспортну інфраструктуру, зокрема й важливі для розвитку українського експорту порти.

"А потім те, що ми називаємо новими технологіями – отже, всі технологічні сектори. Україна має історію підприємництва та технологічних інновацій, яка, очевидно, посилилась під час нинішнього конфлікту. І ми розглядаємо компанії, які роблять цікаві, інноваційні речі в технологічному секторі", – додав Тейлор.

Він уточнив, що на першому етапі йтиметься, скоріше, про гранти на розвиток, тоді як внески в акціонерний капітал очікуються трохи пізніше.

Тейлор також зауважив, що Фонд під час інвестування кілька сотень мільйонів доларів протягом наступних приблизно двох років із великою ймовірністю залучатиме інструменти зниження ризиків інвестицій.

"Ми (DFC – ред.) є найбільшим постачальником страхування політичних ризиків в Україні та одним із найбільших у світі. Ми очікуємо, що проєкти, які проходять через наш процес, матимуть додаткове страхування політичних ризиків", – сказав Тейлор.

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Раніше в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України заявили, що Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови за перші два місяці роботи отримав 138 інвестиційних заявок. 22 проєкти відібрано для подальшого опрацювання, і 8 із них уже мають високий рівень підготовки, і саме вони формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд.

Про Фонд

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund) створено на підставі угоди між урядом України та урядом США. Статутний капітал Фонду сформовано із внесків обох сторін у рівних частках – по $75 млн від США через Корпорацію фінансування міжнародного розвитку США (DFC) та від України. Загальний обсяг початкового капіталу становить $150 млн.

У середині лютого повідомлялося, що Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій, із яких 37 – від українських компаній.

Наприкінці січня повідомлялося, що Комітет із пошуку проєктів Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови завершив розгляд усіх інвестиційних заявок, поданих у січні. За результатами першого етапу розгляду 22 проєкти пройдуть подальше опрацювання.

Нагадаємо, 6 січня Міністерство економіки спільно з Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) оголосили про запуск онлайн-порталу для подання інвестиційних проєктів до Американсько-Українського Інвестиційного фонду відбудови (АУІФ).

Запуск порталу став першим практичним кроком у реалізації інвестицій у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду в грудні. Подати проєктні пропозиції через портал можуть компанії та інвестори, які працюють у пріоритетних секторах Фонду та готові залучати фінансування.

Робота Фонду

До того повідомлялося, Мінекономіки України та Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) призначили компанію Alvarez & Marsal (A&M) інвестиційним радником Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund).

Компанія A&M надаватиме стратегічну інвестиційну підтримку, зокрема допомагатиме у підготовці проєктів, проведенні комплексної перевірки (due diligence) та фінансовому аналізі для оцінки та визначення потенційних інвестиційних можливостей.

Також стало відомо, що спільний українсько-американський Інвестиційний фонд відбудови розробляє протоколи для відбору проєктів в Україні. Пріоритетними напрямами є критичні мінерали та ГМК, видобуток природного газу, інфраструктура та енергетика, а також телекомунікації та high-tech рішення в енергетичному секторі.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?