В Україні змінюють платіжки за газ: що потрібно знати споживачам?. ІНФОГРАФІКА

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову №541, якою внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем і оновила вимоги до платіжних документів за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Постановою передбачено:

визначення чіткого переліку інформації, яка має міститися в платіжних документах для побутових споживачів;

встановлення шаблона, зразка та форми рахунка;

можливість об’єднання в одному документі рахунка за постачання природного газу та рахунка за послуги розподілу з рівними недискримінаційними умовами для всіх постачальників, із дотриманням вимог щодо їх відокремлення;

включення до рахунків актуальної інформації, яка періодично визначається регулятором;

право споживача обирати формат отримання платіжного документа - паперовий або електронний.

Щоб надати операторам газорозподільних мереж часу на організаційні зміни, постанова набуде чинності з 1 жовтня 2026 року.

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Як повідомлялося, міська влада Харкова, за даними урядових джерел, накопичує значні борги за енергоносії, що створює ризики для стабільності енергосистеми. Загальний обсяг заборгованості міста за газ та електроенергію перевищив 44 млрд грн.

Зокрема, станом на кінець березня 2026 року підприємства харківських теплокомуненерго накопичили рекордну заборгованість за спожитий природний газ у розмірі 27,3 млрд грн.

Водночас Кабінет Міністрів ухвалив рішення скасувати регульовану ціну природного газу для виробників електроенергії в межах механізму спеціальних обов’язків (ПСО), які раніше були покладені на газопостачальну компанію "Нафтогаз Трейдинг".