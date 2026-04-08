Харків сформував найбільшу системну заборгованість за газ та електроенергію серед українських міст, - ЗМІ

Накопичення боргів відбувається на тлі постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Це означає, що галузі потрібні ресурси не лише для поточної роботи, а й для відновлення та захисту. Через накопичення і непогашення боргів є ризик зриву підготовки до наступної зими.

Про це пише видання "Економічна правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Безкоштовних рішень в енергетиці не існує. Якщо сьогодні хтось не платить – завтра рахунок приходить усій системі", – описує ситуацію з боргами в Харкові співрозмовник видання в парламенті, дотичний до ухвалення рішень в енергетичній сфері.

Міська влада Харкова провокує загальнонаціональний колапс, відмовляючись платити за електроенергію і газ, та свідомо накопичуючи мільярдні борги. Загалом Харків накопичив понад 44 млрд грн боргів за газ та електрику.

За даними уряду, до кінця березня 2026 року підприємства харківські теплокомуненерго заборгували за спожите блакитне паливо рекордні 27,3 млрд грн.

Міський голова Ігор Терехов ще з довоєнних років веде політику, яку видання називає "соціалізмом" за рахунок решти країни. Це нагадує фінансову піраміду, від якої постраждають всі українці, йдеться в матеріалі.

Міська влада толерує і покриває неплатежі комунальних служб, тим самим фактично перекладаючи вартість цих послуг на решту споживачів в країні. Комунальні служби, які прямо підпорядковуються міській владі, роками свідомо не платять ні за електрику, ні за газ.

За підсумками 2025 року "Харківські теплові мережі" посіли перше місце серед усіх підприємств України за приростом заборгованості за спожитий газ.

Як зазначають в статті, ситуація з боргами створює ризики для стабільності всієї енергосистеми. Без негайного втручання борговий ланцюг може призвести до колапсу загальнодержавного значення, коли за борги мільскої влади Харкова почне розплачуватися вся країна.

Читайте також: Уряд скасував пільгову ціну на газ для виробників електроенергії