За время мэрства Терехова Харьков накопил более 44 млрд грн долгов за энергетику, есть риски для стабильности всей энергосистемы, - СМИ

Харьков накопил самую большую системную задолженность в энергетике среди украинских городов. Пока его жители получают "бесплатные" услуги, цепочка долгов только растет, создавая риски для стабильности всей энергосистемы.

Основу заложил еще Кернес

Как отмечается, основу такой тенденции еще до большой войны заложил покойный Геннадий Кернес. Однако новый глава города Игорь Терехов до сих пор продолжает дело своего предшественника.

По данным правительства, по состоянию на конец марта 2026 года, предприятия теплокоммунэнерго области задолжали за голубое топливо рекордные 27,3 млрд грн. Это около четверти газового долга всей страны, который составляет 113,7 млрд грн.

Основная часть долга - 16,83 млрд грн - сформирована перед "Нафтогаз Трейдингом", еще 9,38 млрд грн - перед поставщиком "последней надежды" в лице того же "Нафтогаза" и еще 1,11 млрд грн - историческая задолженность перед "Нафтогазом", образовавшаяся до 2021 года.

Долги населения

По состоянию на 1 февраля 2026 года задолженность населения Харьковской области за коммунальные услуги остается одной из самых больших в Украине. За теплоснабжение и горячую воду жители области не заплатили 9,44 млрд грн, в то время как общий долг по всей стране составляет 36,7 млрд грн.

Отдельно за централизованное водоснабжение и водоотведение долг Харьковщины составляет еще 1,9 млрд грн, в то время как общий по всей стране - 9,4 млрд грн.

Долги коммунальных предприятий

Третье направление - долги коммунальных предприятий за электроэнергию. Предприятия водоснабжения и водоотведения области накопили 4,55 млрд грн (4,5 млрд грн из которых сформированы "Харьковводоканалом") из 12,16 млрд грн по всей стране.

Четвертый блок - долги за распределение электроэнергии. Они составляют 1,1 млрд грн и почти полностью сформированы тем же "Харьковводоканалом". В то же время общий долг за эту услугу по всей стране - 1,32 млрд грн.

Всего в сумме – более 44 млрд грн. Это сформированная годами системная модель, где каждое звено не платит другому, формируя при этом цепь взаимной задолженности. С каждым годом ситуация с долгами только ухудшается. Так, по итогам 2025 года сразу два представителя Харькова вошли в топ-5 предприятий по приросту задолженности за газ. Первое место заняли "Харьковские тепловые сети", а третье – Харьковская ТЭЦ-5, находящаяся в частной собственности. Таким образом, на эти два предприятия приходится наибольший прирост долгов среди всех участников списка", - напоминает издание.

Также отмечается, что накопление долгов происходит на фоне постоянных атак на энергетическую инфраструктуру по всей стране.

"Формируется взаимная цепочка долгов. Это игра в социализм, которая ничем хорошим не закончится. В конечном итоге это приведет к глубокому кризису и коллапсу системы", - считает собеседник ЕП в одной из энергетических компаний.