Нацбанк не бачить ризиків через зниження ставок за державними облігаціями попри падіння попиту

У Національному банку України (НБУ) не бачать ризиків у зниженні ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) та вважають їх ринковими.

Про це заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Мінфін реагував на ситуацію: якщо попит високий, а інфляція знижується, є простір для зменшення дохідності. У цьому не було проблеми для нашої трансмісії", – сказав заступник голови НБУ.

Лепушинський зазначив, що існував неприродний розрив між дохідністю ОВДП і ставками за депозитами, бо державні облігації не були широко відомим інструментом, але згодом попит населення на облігації зріс, зокрема, через відсутність оподаткування отриманого прибутку.

"У лютому в нас були рекордні інвестиції населення в гривневі ОВДП – 10 млрд грн. З початку року зростання склало 24%, а з початку воєнного стану – взагалі шість з половиною разів. Портфель гривневих ОВДП населення перевищив 82 млрд грн, а разом із валютними – еквівалент 130 млрд грн", – зауважив заступник голови НБУ.

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Він також нагадав, що на початку цього року інфляція йшла близько до прогнозу Нацбанку, це створювало очікування її подальшого зниження та, відповідно, зниження облікової ставки, що вплинуло і на зменшення дохідності за гривневими ОВДП.

Лепушинський додав, що попит на ОВДП у першому кварталі зберігався попри зниження ставок: роловер за гривневими облігаціями у першому кварталі був високим – на рівні 160%.

"Зараз ми в періоді волатильності, побачимо. В принципі, дохідність ОВДП залишається привабливою навіть незважаючи на погіршення інфляційних очікувань населення", – відповів заступник голови НБУ на питання впливу поточних ставок за ОВДП на первинному ринку на трансмісійний механізм монетарної політики.

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Як повідомлялося, з кінця січня Міністерство фінансів суттєво обмежило пропозицію ОВДП, що допомогло знизити ставки розміщення облігацій, які до того були майже незмінними з квітня 2025 року.

Зокрема, за річними ОВДП ставки знизились із 16,35% до 15,15%, за 2-річними – з 17,5% до 15,87%, а за 3-річними – з 17,8% до 16,15% річних. Водночас Нацбанк опустив облікову ставку в кінці січня лише з 15,5% до 15% та залишив її на цьому рівні у березні.

При цьому попит на гривневі ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну суттєво зменшився, а на останніх із них 14 квітня він становив лише 0,86 млрд грн.