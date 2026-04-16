Нацбанк не бачить ризиків через зниження ставок за державними облігаціями попри падіння попиту
У Національному банку України (НБУ) не бачать ризиків у зниженні ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) та вважають їх ринковими.
Про це заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
"Мінфін реагував на ситуацію: якщо попит високий, а інфляція знижується, є простір для зменшення дохідності. У цьому не було проблеми для нашої трансмісії", – сказав заступник голови НБУ.
Лепушинський зазначив, що існував неприродний розрив між дохідністю ОВДП і ставками за депозитами, бо державні облігації не були широко відомим інструментом, але згодом попит населення на облігації зріс, зокрема, через відсутність оподаткування отриманого прибутку.
"У лютому в нас були рекордні інвестиції населення в гривневі ОВДП – 10 млрд грн. З початку року зростання склало 24%, а з початку воєнного стану – взагалі шість з половиною разів. Портфель гривневих ОВДП населення перевищив 82 млрд грн, а разом із валютними – еквівалент 130 млрд грн", – зауважив заступник голови НБУ.
Він також нагадав, що на початку цього року інфляція йшла близько до прогнозу Нацбанку, це створювало очікування її подальшого зниження та, відповідно, зниження облікової ставки, що вплинуло і на зменшення дохідності за гривневими ОВДП.
Лепушинський додав, що попит на ОВДП у першому кварталі зберігався попри зниження ставок: роловер за гривневими облігаціями у першому кварталі був високим – на рівні 160%.
"Зараз ми в періоді волатильності, побачимо. В принципі, дохідність ОВДП залишається привабливою навіть незважаючи на погіршення інфляційних очікувань населення", – відповів заступник голови НБУ на питання впливу поточних ставок за ОВДП на первинному ринку на трансмісійний механізм монетарної політики.
Як повідомлялося, з кінця січня Міністерство фінансів суттєво обмежило пропозицію ОВДП, що допомогло знизити ставки розміщення облігацій, які до того були майже незмінними з квітня 2025 року.
Зокрема, за річними ОВДП ставки знизились із 16,35% до 15,15%, за 2-річними – з 17,5% до 15,87%, а за 3-річними – з 17,8% до 16,15% річних. Водночас Нацбанк опустив облікову ставку в кінці січня лише з 15,5% до 15% та залишив її на цьому рівні у березні.
При цьому попит на гривневі ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну суттєво зменшився, а на останніх із них 14 квітня він становив лише 0,86 млрд грн.
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