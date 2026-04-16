Словаччина не блокуватиме кредит на 90 мільярдів євро для України, – голова МЗС

Словаччина не заперечуватиме проти виділення Україні кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро, проте блокуватиме ухвалення 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, доки не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це заявив голова МЗС країни Юрай Бланар, передає українська редакція Forbes із посиланням на словацьке видання Pravda.

Міністр зазначив, що Братислава не заперечуватиме проти виділення ЄС кредиту на 90 млрд євро для Києва.

Раніше це рішення блокувала Угорщина, однак після перемоги опозиційної партії Tisza на парламентських виборах очікується зміна уряду, що може розблокувати виділення коштів.

Водночас Бланар припустив, що Словаччина може скористатися правом вето під час погодження нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. За словами міністра, ключовою умовою для підтримки санкцій є гарантії стабільного функціонування нафтопроводу "Дружба", який залишається важливим маршрутом постачання нафти до країни.

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Як повідомлялося, після перемоги Петера Мадяра та його партії Tisza на парламентських виборах в Угорщині в ЄС сподіваються, що новий уряд країни припинить блокувати виділення кредиту на 90 млрд євро для України.

Попередній уряд Віктора Орбана відмовлявся підтримати цей пакет фінансової допомоги ЄС для України, а також блокував нові санкції проти РФ та початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Після перемоги на виборах Петер Мадяр заявив, що може переглянути позицію щодо кредиту, хоча прямо цього не підтвердив. Він також висловив здивування самим фактом блокування, адже Угорщина має право не брати участі у фінансуванні програми. Мадяр зазначив, що обговорить це питання з європейськими лідерами.

Однак навіть у разі зняття вето процес виділення коштів може затягнутися через бюрократичні процедури та формування нового уряду, яке Мадяр планує завершити до початку травня.

Додатковим ризиком залишалася позиція прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який раніше припускав можливість блокування кредиту через питання постачання нафти трубопроводом "Дружба", зазначали європейські ЗМІ.