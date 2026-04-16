Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж. Ціну можуть знизити на 77%. ФОТО
Єдиний майновий комплекс ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" виставлено на продаж у зв'язку з процедурою банкрутства підприємства.
Про це йдеться в повідомленні "Prozorro.Продажі", передає Liga.net.
Фінансовий стан заводу
Як повідомляється, завод тривалий час перебував у передбанкрутному стані, а до повномасштабної війни його борги перевищували 1 млрд грн.
У лютому 2022 року на підприємстві ввели процедуру санації (фінансового оздоровлення) строком на п'ять років і 11 місяців, яка передбачала відновлення виробництва через довгострокові договори на перероблення давальницької сировини.
Однак реалізувати план не вдалося – і в 2025 році Господарський суд Дніпропетровської області визнав завод банкрутом.
У березні 2026 року кредитори підприємства вирішили виставити його на продаж.
Що виставлено на продаж
Потенційний покупець може отримати у власність увесь завод. Так, майновий комплекс складається зі 114 будівель та споруд, 2666 одиниць обладнання і техніки, 1726 одиниць рухомого майна, 22 транспортних засобів і дебіторської заборгованості на суму майже 142 млн грн.
Стартова ціна становитиме 305 млн грн, але в разі відсутності попиту кредитори готові продати підприємство з дисконтом 77% – за 69,5 млн грн (гранична ціна для другого повторного аукціону, який проводитиметься з можливістю зниження ціни).
Про завод
Дніпровський завод мінеральних добрив був створений у 2002 році на базі державних підприємств "Агрофос" та "Амофос", які отримали потужності з випуску добрив від гіганта радянського хімічного комплексу – Придніпровського хімзаводу.
У нульових роках він був приватизованй компанією "Федкомінвест-Україна" росіянина Алексєя Федоричева (перебуває в Україні під санкціями та під слідством).
Потім підприємство входило до складу корпорації "Украгрохімхолдинг" Сергія Лісковського, який був головою наглядової ради заводу й президентом "Федкомінвест-Україна". У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" значився Вольфганг Фрізе.
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