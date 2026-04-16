Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж. Ціну можуть знизити на 77%. ФОТО

Єдиний майновий комплекс ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" виставлено на продаж у зв'язку з процедурою банкрутства підприємства.

Про це йдеться в повідомленні "Prozorro.Продажі", передає Liga.net.

Фінансовий стан заводу

Як повідомляється, завод тривалий час перебував у передбанкрутному стані, а до повномасштабної війни його борги перевищували 1 млрд грн.

У лютому 2022 року на підприємстві ввели процедуру санації (фінансового оздоровлення) строком на п'ять років і 11 місяців, яка передбачала відновлення виробництва через довгострокові договори на перероблення давальницької сировини.

Однак реалізувати план не вдалося – і в 2025 році Господарський суд Дніпропетровської області визнав завод банкрутом.

У березні 2026 року кредитори підприємства вирішили виставити його на продаж.

Що виставлено на продаж

Потенційний покупець може отримати у власність увесь завод. Так, майновий комплекс складається зі 114 будівель та споруд, 2666 одиниць обладнання і техніки, 1726 одиниць рухомого майна, 22 транспортних засобів і дебіторської заборгованості на суму майже 142 млн грн.

Стартова ціна становитиме 305 млн грн, але в разі відсутності попиту кредитори готові продати підприємство з дисконтом 77% – за 69,5 млн грн (гранична ціна для другого повторного аукціону, який проводитиметься з можливістю зниження ціни).













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