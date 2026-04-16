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Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж. Ціну можуть знизити на 77%. ФОТО

Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж

Єдиний майновий комплекс ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" виставлено на продаж у зв'язку з процедурою банкрутства підприємства.

Про це йдеться в повідомленні "Prozorro.Продажі", передає Liga.net.

Фінансовий стан заводу

Як повідомляється, завод тривалий час перебував у передбанкрутному стані, а до повномасштабної війни його борги перевищували 1 млрд грн.

У лютому 2022 року на підприємстві ввели процедуру санації (фінансового оздоровлення) строком на п'ять років і 11 місяців, яка передбачала відновлення виробництва через довгострокові договори на перероблення давальницької сировини.

Однак реалізувати план не вдалося – і в 2025 році Господарський суд Дніпропетровської області визнав завод банкрутом.

У березні 2026 року кредитори підприємства вирішили виставити його на продаж.

Що виставлено на продаж

Потенційний покупець може отримати у власність увесь завод. Так, майновий комплекс складається зі 114 будівель та споруд, 2666 одиниць обладнання і техніки, 1726 одиниць рухомого майна, 22 транспортних засобів і дебіторської заборгованості на суму майже 142 млн грн.

Стартова ціна становитиме 305 млн грн, але в разі відсутності попиту кредитори готові продати підприємство з дисконтом 77% – за 69,5 млн грн (гранична ціна для другого повторного аукціону, який проводитиметься з можливістю зниження ціни).

Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж
Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж
Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж
Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж
Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж
Дніпровський завод мінеральних добрив виставили на продаж

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Про завод

Дніпровський завод мінеральних добрив був створений у 2002 році на базі державних підприємств "Агрофос" та "Амофос", які отримали потужності з випуску добрив від гіганта радянського хімічного комплексу – Придніпровського хімзаводу.

У нульових роках він був приватизованй компанією "Федкомінвест-Україна" росіянина Алексєя Федоричева (перебуває в Україні під санкціями та під слідством).

Потім підприємство входило до складу корпорації "Украгрохімхолдинг" Сергія Лісковського, який був головою наглядової ради заводу й президентом "Федкомінвест-Україна". У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" значився Вольфганг Фрізе.

Автор: 

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