СБУ на Одещині замовило ще один новенький автомобіль Toyota Prado з маячками за 2,8 мільйона

Управління Служби безпеки України в Одеській області 9 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "ВіДі Пальміра" легкове авто спецпризначення за 2,81 мільйона гривень.

Замовник має отримати новий автомобіль до кінця липня, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

Закупівля фінансується із держбюджету за програмою "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи СБУ".

Зокрема, замовили повнопривідний автомобіль спеціального призначення VD T192SG на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2026 року випуску.

Він матиме дизельний двигун об’ємом 2,8 л потужністю 205 кінських сил, автоматичну коробку передач, різні системи безпеки, системи допомоги під час руху бездоріжжям, клімат-контроль, датчики світла і дощу, підігрів керма тощо. З-поміж спеціалізованого обладнання авто обладнають сигнально-гучномовним пристроєм та стробоскопами.

Технічні характеристики та ціна можуть вказувати на комплектацію Toyota Land Cruiser Prado Prestige. У салонах таке авто 2026 року випуску продають по 2,8 млн грн без спецобладнання.

Одеська компанія "ВіДі Пальміра" входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського. Вона була єдиним учасником тендеру, тому отримала замовлення без конкуренції.

Зауважимо, що у квітні 2025 року Управління СБУ в Одеській області вже замовляло ТОВ "ВіДі Пальміра" легковий автомобіль на базі Toyota Land Cruiser Prado Prestige за 2,6 млн грн.

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Як повідомлялося, восени минулого року Військова частина Р9025 СБУ (Київ) 23 вересня також замовила ТОВ "ВіДі Пальміра" автомобіль на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado за 3,06 млн грн.

Тоді ж СБУ замовила спецавтомобіль Hyundai Staria у найвищій комплектації за 2,57 млн грн. А у травні минулого року регіональні управління СБУ замовили три мікроавтобуси Hyundai Staria на загальну суму 6,03 млн грн.