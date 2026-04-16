Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією почне пропускати легкові авто в червні, – Кулеба

Новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією почне пропускати легкові автомобілі в червні цього року.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, наразі з румунського боку роботи вже завершені – лишилося добудувати інфраструктуру з українського боку кордону, передає Укрінформ.

"Запуск пункту пропуску "Біла Церква" – один із ключових на українському кордоні, адже фактично це єдиний пункт пропуску, який ми зводимо з нуля, а не розширюємо наявний. Наразі триває активна фаза робіт із будівництва для запуску пункту пропуску – мова про під'їзну дорогу, укріплення берега річки Тиса. У червні плануємо відкрити його для легкових на тимчасовій інфраструктурі, щоб не чекати завершення будівництва, а вже запускати роботу", – розповів Кулеба.

Очікується, що пропускна здатність пункту пропуску складе близько 700 легкових авто на добу, а після запуску для вантажівок пункт зможе пропускати до 500 машин на добу.

"Наразі з румунського боку роботи вже завершені, лишилося добудувати інфраструктуру нам. Паралельно з цим ми працюємо з румунською стороною над змінами до угоди щодо відкриття нових пунктів пропуску, мова про локальні пункти пропуску – важливі для місцевої мобільності. Розглядаються "Яблунівка" та "Хижа", – також зазначив Кулеба.

Розбудова кордону

Загалом, за його словами, згідно зі Стратегією розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року, ключові заходи для розбудови кордону на Закарпатті – це розширення наявних пунктів пропуску "Ужгород" (реконструкція та запуск пасажирського термінала, +20% до пропускної здатності), "Лужанка" (повна реконструкція за співфінансування Європейськго Союзу – нові термінали та інфраструктура), а також запуск малих пунктів пропуску на модульній інфраструктурі.

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Румунський кордон

Раніше повідомлялося, що обмеження руху через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні України з Румунією продовжено ще на місяць, до 15 травня, у зв'язку з ремонтом мосту через річку Тиса.

У будні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися. Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією з 16 лютого діють обмеження руху в зв'язку з ремонтом мосту через Тису.

Раніше повідомлялося, що Агентство відновлення залучить грантові кошти Європейського Союзу на модернізацію пункту пропуску "Шепіт – Ізвоареле Сучевей" на кордоні з Румунією.

Перед тим стало відомо, що Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт розвитку прикордонного сполучення на напрямку "Порубне – Сірет".