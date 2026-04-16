Україна планує запустити "Інтерсіті" з Ужгорода після електрифікації першої ділянки євроколії

Україна планує запустити потяг "Інтерсіті" з Ужгорода після завершення електрифікації першої ділянки євроколії.

Про це розповів віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

Кулеба нагадав, що з 12 вересня минулого року з Ужгорода євроколією почали курсувати поїзди до Братислави (Словаччина), Відня (Австрія) та Будапешта (Угорщина), а від моменту запуску цими маршрутами скористалися близько 40 тис. пасажирів.

"Паралельно ми рухаємося до наступного етапу – електрифікації євроколії Чоп-Ужгород, що дозволить запускати поїзди "Інтерсіті" й суттєво скоротити час у дорозі. Наразі в активній фазі – розробка робочої документації, закупівля матеріалів і будівельні роботи", – сказав Кулеба.

За його словами, готовність інфраструктурних робіт наразі становить близько 90%, а введення об’єкта в експлуатацію заплановане на третій квартал 2026 року.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 1,3 млрд грн, фінансування здійснюється з держбюджету на умовах співфінансування.

"Наразі триває електрифікація ділянки Чоп – Ужгород – держкордон. Перший етап робіт (від Ужгорода до Чопа) планують завершити до 31 липня цього року, другий (від Чопа до держкордону) – до 31 жовтня", – розказав Кулеба.

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Євроколія в Україні

Як повідомлялося, будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, а наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.

"Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).

У вересні 2025 року повідомлялося, що першу в Україні євростандартну залізничну колію, відкриту 5 вересня, збираються продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів – Мостиська-2.