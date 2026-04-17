Ціна нафти падає на тлі перспектив переговорів щодо припинення війни з Іраном та відновлення поставок

17 квітня ціни на нафту впали на початку торгів через оптимізм щодо можливого завершення конфлікту на Близькому Сході. Підставою для цього стали набрання чинності 10-денного припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем, а також заява президента Дональда Трампа про можливість зустрічі США та Ірану для переговорів на вихідних.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,34 за барель, або 1,35%, до $98,05 за барель о 00:21 за Гринвічем. Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на $1,65, або 1,74%, до $93,40 за барель, скоротивши зростання порівняно з попередньою сесією.

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Ціни на нафту зросли на 50% у березні, що стало рекордним показником, і лише нещодавно впали нижче позначки в $100 за барель, залишаючись протягом тижня в межах $90.

Ізраїльські бойові дії в Лівані стали головною перешкодою на шляху до укладення мирної угоди, якої прагнув Трамп для припинення війни проти Ірану.

Водночас переговірники США та Ірану знизили свої вимоги в рамках всеохоплюючої мирної угоди та натомість прагнуть тимчасового меморандуму, щоб запобігти поверненню до конфлікту, повідомили два іранських джерела.

Як повідомлялося, США вперше з часів Другої світової війни майже перетворилися на чистого експортера сирої нафти, оскільки обсяги експорту зросли до рекордних рівнів. Через збільшення постачань країна намагається задовольнити попит Азії та Європи, які шукають альтернативу поставкам з Близького Сходу, що скоротилися через війну з Іраном.

Водночас нафтогазові доходи федерального бюджету Росії, які забезпечують п’яту частину надходжень до державної скарбниці РФ, у квітні 2026 року зростуть на 0,23 трлн руб., або на 38 відсотків, порівняно з березнем і становитимуть 0,85 трлн руб. Відносно квітня 2025 року сума надходжень нафтогазових податків очікується нижче на 0,24 трлн руб., або на 22 відсотки.