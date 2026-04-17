Податок на доходи фізосіб: у першому кварталі до бюджету надійшло понад 160 мільярдів

У січні-березні 2026 року до бюджету надійшло майже 160,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 18,1% більше, ніж за аналогічний період 2025 року (понад 136,1 млрд грн).

Традиційно найбільший обсяг надходжень забезпечує столиця – 38,3 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

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Серед регіонів значні показники демонструють:

Дніпропетровська область – 15,8 млрд грн

Львівська область – 11 млрд грн

Київська область – 9,9 млрд грн.

"Якщо ви протягом минулого року отримували доходи, з яких не були сплачені податки або сплачені не у повному обсязі, потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи", ‒ нагадали у ДПС.

До таких доходів належать:

доходи, з яких податок не утримувався під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування;

доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, від інших громадян);

іноземні доходи;

доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);

доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);

інші доходи у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Також декларацію подають:

іноземці, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України – вони декларують як доходи з України, так і іноземні;

громадяни-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.

Деклараційна кампанія триває до 1 травня 2026 року. Для отримання податкової знижки декларацію потрібно подати до 31 грудня.

Як повідомлялося, в Україні розглядають можливість запровадження окремого податку для власників електромобілів. Таку ініціативу пов’язують зі стрімким зростанням кількості електротранспорту та необхідністю наповнення Дорожнього фонду.

Ключовою причиною є різке збільшення кількості "зелених" авто: їхній автопарк в Україні зріс із 20 тис. до майже 300 тис. одиниць. Водночас власники електромобілів, на відміну від водіїв автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, не сплачують акциз, який закладений у вартість пального.