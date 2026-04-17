Долар залишається основною курсоутворюючою валютою, але роль євро зростає, ‒ НБУ

В Україні Національний банк зберігає приблизно однаковий рівень конструктивної невизначеності на валютному ринку як для долара, так і для євро.

Про це заявив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Впродовж останніх років, відколи почалися тарифні війни, курс у парі євро/долар зазнає доволі суттєвих змін. Наш валютний ринок ці зміни також підхоплює. Коли відбуваються такі глобальні курсові зміни, ми часто рухаємося в одному напрямі з іншими валютами, враховуючи цей унікальний статус долара як "безпечної гавані"", – пояснив Лепушинський.

За його словами, якщо євро глобально дешевшає до долара, то активізуються деякі імпортери, яким вигідно купити євро зараз, щоб оплатити контракти. Натомість експортери, які мають євро, не поспішають його продавати, оскільки сподіваються, що курс зміниться.

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"Однак курсоутворюючою валютою в нас поки що залишається долар. На основі торгів на ринку розраховується курс гривні до долара, і до нього ми згладжуємо коливання. Потім через крос-курси встановлюється курс гривні до інших валют", – наголосив Лепушинський.

Він зазначив, що роль євро поступово підвищується, але поки домінує долар.

"По імпорту майже паритет, а ось по експорту – ні, бо ми торгуємо сировинними товарами, і за ними основні розрахунки йдуть у доларах. Однак ситуація поступово змінюється, і в перспективі євро стане основною курсоутворюючою валютою, що збігається з нашими євроінтеграційними прагненнями. Але на це потрібен час", – підсумував заступник голови НБУ.

Нагадаємо, Національний банк протягом тижня з 6 по 10 квітня не купував валюту на міжбанківському ринку, а лише продавав ‒ $765,87 млн. Це на $122,58 млн менше, ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу склав $888,45 млн.

Від початку 2026 року регулятор жодного разу не виступав покупцем валюти. Така відсутність попиту з боку Нацбанку свідчить про структурний дефіцит валюти, який наразі покривається виключно за рахунок міжнародних резервів.

Як повідомлялося, станом на 1 квітня 2026 року міжнародні резерви України становили майже $52 млрд. У березні їх обсяг зменшився на 5% ‒ на $2,76 млрд. Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3,05 млрд.