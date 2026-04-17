Ціна вищої освіти в Україні злетіла на 60%: де найдорожче вчитися?. ІНФОГРАФІКА
Вартість навчання в українських університетах стрімко зросла – за останні чотири роки вона піднялася на 60%.
Найбільше подорожчання припало на 2025 рік, повідомляє освітній портал Education.ua.
За 4 роки середня ціна навчання зросла приблизно на 60%:
- у 2022 році середня ціна становила 19 171 грн;
- у 2023 році – 21 591 грн;
- у 2024 році – 25 347 грн;
- у 2025 році – 30 798 грн.
Найдорожчі та найдешевші регіони для навчання
Найвищі ціни на вищу освіту спостерігаються не лише в Києві, а й у західних областях, що може бути пов’язано зі зростанням попиту на навчання в більш безпечних регіонах.
Найвища середня вартість навчання у 2025 році:
- Чернівецька область – 37 800 грн;
- Львівська область – 37 480 грн;
- Київська область – 37 308 грн;
- Івано-Франківська область – 35 828 грн;
- Закарпатська область – 34 504 грн.
Найнижча середня вартість навчання:
- Херсонська область – 22 315 грн;
- Миколаївська область – 22 640 грн;
- Запорізька область – 22 780 грн;
- Полтавська область – 23 506 грн;
- Сумська область – 24 124 грн.
Найдорожчі напрями
Стоматологія, медицина, міжнародні відносини та право, ІТ і мистецтво щороку входять до переліку найдорожчих спеціальностей. Попри високу ціну, вони залишаються надзвичайно популярними серед абітурієнтів.
Найнижчу вартість мають напрями, які держава вважає критично важливими для економіки та відбудови: залізничний транспорт, аграрні спеціальності, машинобудування, металургія та енерговиробництво.
Лідери за цінами
Аналіз показав, які університети є найдорожчими та найдешевшими. Різниця між ними помітно збільшується. У приватних закладах навчання стартує від 100 тис. грн на рік.
Рік навчання у 2025 році коштував:
- American University Kyiv – 323 999 грн;
- Зігмунд Фройд Університет – 315 000 грн;
- Український католицький університет – 147 000 грн.
Найдешевше навчання здебільшого пропонують педагогічні та духовні виші:
- Таврійський християнський інститут – 11 750 грн;
- Волинська православна богословська академія – 15 000 грн;
- Бердянський державний педагогічний університет – 15 177 грн.
Як повідомлялося, загальна пропозиція місць для підготовки бакалаврів в українських закладах вищої освіти суттєво перевищує кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту – університети мають удвічі більше місць, ніж реальна кількість охочих.
Навчальні заклади задекларували можливість прийняти 429 тис. студентів, тоді як в 2025 році подано лише близько 200 тис. заяв, із яких понад 73,5 тис. вступників зараховано на бюджет.
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