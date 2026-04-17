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Новини Освіта в Україні
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Ціна вищої освіти в Україні злетіла на 60%: де найдорожче вчитися?. ІНФОГРАФІКА

Ціна вищої освіти в Україні злетіла на 60%: де найдорожче вчитися?

Вартість навчання в українських університетах стрімко зросла – за останні чотири роки вона піднялася на 60%.

Найбільше подорожчання припало на 2025 рік, повідомляє освітній портал Education.ua.

За 4 роки середня ціна навчання зросла приблизно на 60%:

  • у 2022 році середня ціна становила 19 171 грн;
  • у 2023 році – 21 591 грн;
  • у 2024 році – 25 347 грн;
  • у 2025 році – 30 798 грн.

Найдорожчі та найдешевші регіони для навчання

Найвищі ціни на вищу освіту спостерігаються не лише в Києві, а й у західних областях, що може бути пов’язано зі зростанням попиту на навчання в більш безпечних регіонах.

Найвища середня вартість навчання у 2025 році:

  • Чернівецька область – 37 800 грн;
  • Львівська область – 37 480 грн;
  • Київська область – 37 308 грн;
  • Івано-Франківська область – 35 828 грн;
  • Закарпатська область – 34 504 грн.

Найнижча середня вартість навчання:

  • Херсонська область – 22 315 грн;
  • Миколаївська область – 22 640 грн;
  • Запорізька область – 22 780 грн;
  • Полтавська область – 23 506 грн;
  • Сумська область – 24 124 грн.

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Найдорожчі напрями

Стоматологія, медицина, міжнародні відносини та право, ІТ і мистецтво щороку входять до переліку найдорожчих спеціальностей. Попри високу ціну, вони залишаються надзвичайно популярними серед абітурієнтів.

Найнижчу вартість мають напрями, які держава вважає критично важливими для економіки та відбудови: залізничний транспорт, аграрні спеціальності, машинобудування, металургія та енерговиробництво.

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Лідери за цінами

Аналіз показав, які університети є найдорожчими та найдешевшими. Різниця між ними помітно збільшується. У приватних закладах навчання стартує від 100 тис. грн на рік.

Рік навчання у 2025 році коштував:

  • American University Kyiv – 323 999 грн;
  • Зігмунд Фройд Університет – 315 000 грн;
  • Український католицький університет – 147 000 грн.

Найдешевше навчання здебільшого пропонують педагогічні та духовні виші:

  • Таврійський християнський інститут – 11 750 грн;
  • Волинська православна богословська академія – 15 000 грн;
  • Бердянський державний педагогічний університет – 15 177 грн.

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Як повідомлялося, загальна пропозиція місць для підготовки бакалаврів в українських закладах вищої освіти суттєво перевищує кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту – університети мають удвічі більше місць, ніж реальна кількість охочих.

Навчальні заклади задекларували можливість прийняти 429 тис. студентів, тоді як в 2025 році подано лише близько 200 тис. заяв, із яких понад 73,5 тис. вступників зараховано на бюджет.

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Університет (35) ціни (4337) навчання (110) вища освіта (64)
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Топ коментарі
+7
На Заході ці дипломи прирівнються до фантиків від цукерок
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17.04.2026 11:20 Відповісти
+4
Ви не розумієте- то ж зе-покращення і тут крокує!
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17.04.2026 11:23 Відповісти
+3
Так, так. Частіше це собі повторюйте. )
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17.04.2026 12:30 Відповісти

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