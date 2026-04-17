Ціна вищої освіти в Україні злетіла на 60%: де найдорожче вчитися?. ІНФОГРАФІКА

Вартість навчання в українських університетах стрімко зросла – за останні чотири роки вона піднялася на 60%.

Найбільше подорожчання припало на 2025 рік, повідомляє освітній портал Education.ua.

За 4 роки середня ціна навчання зросла приблизно на 60%:

у 2022 році середня ціна становила 19 171 грн;

у 2023 році – 21 591 грн;

у 2024 році – 25 347 грн;

у 2025 році – 30 798 грн.

Найдорожчі та найдешевші регіони для навчання

Найвищі ціни на вищу освіту спостерігаються не лише в Києві, а й у західних областях, що може бути пов’язано зі зростанням попиту на навчання в більш безпечних регіонах.

Найвища середня вартість навчання у 2025 році:

Чернівецька область – 37 800 грн;

Львівська область – 37 480 грн;

Київська область – 37 308 грн;

Івано-Франківська область – 35 828 грн;

Закарпатська область – 34 504 грн.

Найнижча середня вартість навчання:

Херсонська область – 22 315 грн;

Миколаївська область – 22 640 грн;

Запорізька область – 22 780 грн;

Полтавська область – 23 506 грн;

Сумська область – 24 124 грн.

Найдорожчі напрями

Стоматологія, медицина, міжнародні відносини та право, ІТ і мистецтво щороку входять до переліку найдорожчих спеціальностей. Попри високу ціну, вони залишаються надзвичайно популярними серед абітурієнтів.

Найнижчу вартість мають напрями, які держава вважає критично важливими для економіки та відбудови: залізничний транспорт, аграрні спеціальності, машинобудування, металургія та енерговиробництво.

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Лідери за цінами

Аналіз показав, які університети є найдорожчими та найдешевшими. Різниця між ними помітно збільшується. У приватних закладах навчання стартує від 100 тис. грн на рік.

Рік навчання у 2025 році коштував:

American University Kyiv – 323 999 грн;

Зігмунд Фройд Університет – 315 000 грн;

Український католицький університет – 147 000 грн.

Найдешевше навчання здебільшого пропонують педагогічні та духовні виші:

Таврійський християнський інститут – 11 750 грн;

Волинська православна богословська академія – 15 000 грн;

Бердянський державний педагогічний університет – 15 177 грн.

Як повідомлялося, загальна пропозиція місць для підготовки бакалаврів в українських закладах вищої освіти суттєво перевищує кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту – університети мають удвічі більше місць, ніж реальна кількість охочих.

Навчальні заклади задекларували можливість прийняти 429 тис. студентів, тоді як в 2025 році подано лише близько 200 тис. заяв, із яких понад 73,5 тис. вступників зараховано на бюджет.