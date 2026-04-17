Світові ціни на пшеницю стрімко зростають: на ринок тиснуть посуха та дефіцит добрив через війну в Ірані, ‒ Bloomberg

Світові ціни на пшеницю зафіксували найбільше тижневе зростання майже за два місяці, оскільки тривалі погодні проблеми та обмежені постачання добрив, пов’язані з війною в Ірані, посилили занепокоєння щодо перспектив світових поставок.

Контракти на пшеницю на Чиказькій біржі зросли майже на 5% за тиждень, що стало найбільшим підйомом з лютого, повідомляє Bloomberg.

Тверда озима пшениця також продовжила дорожчати, досягнувши найвищого рівня з червня 2024 року.

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Очікується, що посушливі умови збережуться в ключових регіонах Великих рівнин США. Водночас в Австралії, одного з провідних світових експортерів пшениці, дефіцит агроресурсів і тривала посуха вже скорочують посівні площі.

Згідно з останніми прогнозами Vaisala XWeather, суха погода також зберігається в частині регіонів Чорноморського басейну та деяких країнах Європи, погіршуючи прогнози врожаю.

"Значна частина зростання була зумовлена тривалими посушливими умовами в західних регіонах вирощування пшениці високорослого сорту", – зазначив стратег Cornucopia Agri Analytics Тобін Горі.

Він додав, що на ціни також вплинули побоювання щодо постачання добрив, особливо для озимих культур в Австралії.

Нагадаємо, 9 квітня Департамент сільського господарства США оприлюднив глобальний прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2025-2026 маркетинговий рік. Згідно з даними, показники України щодо виробництва пшениці та кукурудзи залишаються стабільними – 24 млн тонн і 30,7 млн тонн відповідно.

Водночас прогноз експорту кукурудзи також не змінився і становить 22 млн тонн, тоді як експорт пшениці знижено на 1 млн тонн ‒ до 12,5 млн тонн.

Наприкінці березня повідомлялося, що темпи експорту української пшениці відстають від минулорічних приблизно на 25%, що може призвести до формування підвищених перехідних запасів зерна за підсумками 2025/26 маркетингового року (липень-червень).