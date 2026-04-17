АМПУ та Держприкордонслужба переходять на автоматичний обмін даними про рух вантажівок у портах

ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) та Державна прикордонна служба уклали угоду про інформаційне співробітництво.

Документ передбачає запуск електронного обміну даними між відомствами в межах логістичної портової системи DocPort, повідомляє пресслужба АМПУ.

Згідно з угодою, інформація про в’їзд і виїзд вантажних автомобілів із комерційними вантажами через портові пропускні пункти передаватиметься до Держприкордонслужби автоматично. Це дозволить відмовитися від ручного подання даних і скоротити час проходження контролю.

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У подальшому планується розширення обміну інформацією - до системи також включать дані про екіпажі та пасажирів.

Очікується, що ця угода стане ще одним кроком у напрямку створення повноцінного цифрового середовища в українських морських портах.

Нагадаємо, АМПУ розпочне використання дронів для виконання інженерних і підводних робіт у портах. Для водолазної служби філії "Дельта-лоцман" було закуплено підводний дистанційно керований дрон.

Пристрій застосовуватимуть для огляду причалів, гідротехнічних споруд, підводної частини суден та донної поверхні акваторій. Він здатен передавати фото- та відеодані в реальному часі, що дає змогу виконувати частину завдань без участі водолазів у небезпечних умовах, зокрема під час аварійних ситуацій.

Як повідомлялося, українські морські порти у 2025 році обробили 82,2 млн тонн вантажів, що на 15 млн тонн (14,6%) менше, ніж роком раніше. Водночас цей показник становить 95,4% від запланованого обсягу на минулий рік.