Вантажообіг портів України впав за рік на 15%. Більше половини вантажів – аграрна продукція

Українські морські порти у 2025 році обробили 82,2 млн тонн вантажів, що на 15 млн тонн (на 14,6%) менше, ніж роком раніше.

Водночас цей показник становить 95,4% від плану на минулий рік, повідомили в Адміністраці морських портів України (АМПУ).

Для порівняння, у 2024 році морські порти України обробили 97,2 млн тонн вантажів, що значно перевищило показник 2023 року, який складав 62 млн тонн.

Якими були вантажі⠀

Ключовою основою вантажообігу торік залишалася аграрна продукція – 44,2 млн тонн, або 53,7% загального обсягу, уточнили в АМПУ.

Суттєве зростання продемонстрували контейнерні перевезення: за рік оброблено 215 748 TEU проти 129 902 TEU роком раніше.

Загалом українську продукцію морем у 2025 році експортували до 55 країн світу.

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Атаки РФ на українські порти

Як повідомлялося, Росія за жовтень-грудень минулого року (за станом на 24 грудня) пошкодила 20 торгових суден, що у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За жовтень-грудень 2025 року було зафіксовано 35 атак на портову інфраструктуру України, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із осені минулого року РФ інтенсивно нищить саме морську інфраструктуру, яка перевалює до 90% експорту зерна. Лише за останній квартал 2025 року Росія пошкодила 20 торгових суден і знищила 47 портових об'єктів.

У ніч на 22 грудня у порту "Південний" після обстрілів спалахнула пожежа: вогонь охопив близько 30 резервуарів із борошном та рослинною олією. Крім того, атаки спричинили загоряння на об’єктах енергетичної інфраструктури та пошкодили склади з добривами й сільгосптехнікою.

Внаслідок атак у порту "Південний" також стався витік рослинної олії в акваторію, через що рух суден тимчасово обмежили.

У ніч на 26 грудня російські війська знову атакували портову та транспортну інфраструктуру півдня України, завдавши удару по суднах під прапорами Словаччини, Палау та Ліберії.