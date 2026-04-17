Покупці чекають на кращі ціни: скраплений газ в Європі дешевшає на тлі слабкого попиту

У середині квітня зниження котирувань скрапленого газу на європейському ринку продовжилося. Тепла погода в Європі сприяє подальшому скороченню попиту на пропан, тоді як регіон і надалі отримує достатні обсяги продукту попри перебої з відвантаженнями з Близького Сходу.

Про це повідомляє Еnkorr.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на спотовому ринку останніми днями пропозиція перевищувала кількість заявок на купівлю, що також зменшило ринкову напругу. За тиждень великі партії пропану подешевшали на $123 за тонну, до $650 за тонну CIF ARA. Від пікових значень 19 березня котирування втратили $324 за тонну.

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Котирування бутану за тиждень також продемонстрували ситуативне зниження на $79 за тонну, до $797 за тонну CIF ARA. Це на $219 за тонну менше від пікового рівня, зафіксованого 7 квітня. Попри суттєве здешевлення, пропозиція імпортного бутану в Європі залишається обмеженою.

За даними Kpler, експорт бутану зі США до Північно-Західної Європи впав на 36% за рік ‒ до 143 тисяч тонн у березні, що є п’ятирічним мінімумом для цього місяця. На доступність бутану в регіоні також впливають ремонтні роботи на європейських НПЗ.

Ціни на польських терміналах показали незначне зниження. За тиждень автомобільні партії на умовах FCA подешевшали на $15 за тонну, до $1050-1095 за тонну, що з урахуванням доставки до польсько-українського кордону становило $1072-1181 за тонну. Непропорційна динаміка котирувань в ARA та цін на терміналах стимулює покупців очікувати вигідніших пропозицій.

Подібна ситуація спостерігається і в залізничному сегменті ‒ котирування знизилися, тоді як ціни трейдерів залишилися без змін. Як наслідок, покупці не підтверджують пропозиції. У середині квітня вагони з пропан-бутановою сумішшю пропонувалися по $1125-1140 за тонну на умовах DAP Ізов/Ягодин. На умовах DAP Еперешке нових пропозицій цього тижня не було.

Продажі пропану в середині квітня залишаються слабкими. Гуртові партії в польських портах за тиждень подешевшали на $30 за тонну, до $1040-1070 за тонну FCA. Учасники ринку зазначають, що через зниження попиту премії до котирувань на спотові обсяги пропану зменшилися з $250-270 за тонну до $200-220 за тонну.

Зниження попиту також фіксувалося на південному напрямку постачання. Автомобільні партії суміші в Галаці подешевшали на $50-70 за тонну, до $1050-1080 за тонну FCA, однак суттєвого інтересу з боку українських компаній немає. На півдні України наразі спостерігається надлишок газу, а нижчі ціни не стимулюють румунських постачальників нарощувати продажі.

Як повідомлялося, 100 провідних нафтогазових компаній світу заробляли в середньому понад $30 млн надприбутку щогодини протягом першого місяця війни в Ірані. Серед найбільших вигодонабувачів цього періоду називають Saudi Aramco, "Газпром" та ExxonMobil.

Водночас міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі закликав Іран гарантувати свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, оскільки ескалація конфлікту створює ризики для глобальних поставок енергоносіїв.