"Інтерпайп" представив нові розробки на головній світовій виставці TUBE 2026 у Дюссельдорфі

Українська промислова компанія "Інтерпайп" представила свої нові розробки на міжнародній виставці трубної продукції TUBE 2026, що відбулася у німецькому Дюссельдорфі.

Виставка проходить раз на два роки та об’єднує виробників металопродукції, споживачів із будівельної, енергетичної й машинобудівної галузей, а також представників наукової спільноти, "Інтерпайп" традиційно бере у ній участь, повідомляє пресслужба компанії.

Цього разу у межах заходу "Інтерпайп" презентував розширений асортимент трубної продукції, зокрема нове напівпреміальне різьбове з’єднання Intrepid SP HT. Це рішення розроблене для обсадних труб і має підтверджені лабораторними випробуваннями високі показники міцності та витривалості.

Також компанія продемонструвала розширений продуктовий портфель після придбання трубного заводу в Румунії, який став її першою виробничою базою на території Європейського Союзу.

"Ринок Європи залишається для "Інтерпайп" стратегічним з точки зору розвитку. Компанія продовжує робити ставку на перспективні ніші, зокрема, в зеленій енергетиці ‒ на геотермальні та офшорні вітряні станції, а також сегмент паль та мікропаль для будівельних проєктів", ‒ зазначили у компанії.

Нагадаємо, компанія "Інтерпайп" стала учасником нового європейського проєкту в галузі відновлюваної енергетики ‒ будівництва морської вітрової електростанції неподалік узбережжя Великої Британії. Об’єкт, розташований за 69 кілометрів від графства Саффолк, наближається до завершення: нині триває встановлення турбін.

Продукцію "Інтерпайп" вже використано під час виробництва опор для майбутніх вітрових установок. Крім того, ці труби застосовують у спорудженні причальної інфраструктури біля основ турбін, де будуть пришвартовуватися судна технічного персоналу. Загалом для цього проєкту компанія виготовила й поставила майже 2500 тонн труб різних діаметрів.