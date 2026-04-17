Депутати підтримали рішення уряду скасувати дотації для приватних енергокомпаній за рахунок державного газу

Кабінет Міністрів ухвалив правильне рішення, скасувавши пільгові ціни на газ для приватних виробників електроенергії та припинивши дотування.

Про це низка народних депутатів, що входять до профільного Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, розповіли порталу Mind.

"Група так званих бізнесменів робить надприбутковий енергетичний бізнес на загальній біді дефіциту потужності в енергосистемі", – пояснив народний депутат Олексій Кучеренко.

За його словами, за рахунок пільгового газу від "Нафтогазу" та гарантованого викупу електроенергії за фіксованою євроціною, окупність інвестицій у когенерацію становила лише два-три роки, і більшість цих проєктів уже давно окупилася.

Показовою в цьому контексті є ситуація з державною компанією "Центренерго", яка весь 2025 рік працювала на пільговому газі. Це допомогло компанії згенерувати рекордні 4,64 млрд грн чистого прибутку після минулих років збитків.

Його колега з енергетичного комітету нардеп Андрій Жупанин також підтримав рішення уряду. Він зауважив, що представники бізнесу, пов'язаного з когенерацією, розгорнули цілу кампанію, щоб змусити уряд повернути пільгові ціни.

"Ми не можемо субсидіювати цих виробників електроенергії коштом державного "Нафтогазу", який через це отримує мільярдні збитки", – наголосив депутат.

Олексій Кучеренко додав, що механізм ПСО, що діяв раніше, абсолютно неефективний: він лише посилює фінансові проблеми та викривляє ринок.

Дискусія навколо газового ПСО для виробників електроенергії набирає обертів у той час, коли Україна продовжує втрачати власний видобуток газу через постійні російські атаки, зазначає Mind. Тому залежність внутрішнього ринку від імпорту блакитного палива зростає.

Так, для успішного проходження опалювального сезону 2025-2026 років "Нафтогаз" був змушений закупити за кордоном понад 7 млрд кубометрів газу, щоб компенсувати втрачений ресурс українського видобутку. Це коштувало держхолдингу близько 190 мільярдів гривень. За оцінками експертів, в рамках підготовки до наступного опалювального сезону державний "Нафтогаз" цього року має імпортувати ще 1-2 млрд куб. м газу власним коштом, а також за допомогою банківських кредитів і західних грантів.

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Нагадаємо, лише у 2025 році Росія завдала по об’єктах "Нафтогазу" близько 24 комбінованих ударів, використавши для цього понад 2 тис. ракет і дронів. Внаслідок цього "Нафтогаз" втратив значну частину потужностей для видобутку газу і був змушений збільшити його імпорт.

При цьому атаки на газовидобувні об'єкти "Нафтогазу" досі тривають: протягом минулого опалювального сезону Росія завдала по ним 129 ударів.