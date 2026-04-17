Експорт м’яса птиці з України в березні став рекордним із січня 2022 року. Куди продавали?

Експорт м'яса птиці з України в березні 2026 року становив 43,47 тис. тонн., що на 5,3% більше ніж у лютому поточного року (41,08 тис. тонн).

Якповідомили в "Союзі птахівників України", при цьому в грошовому вимірі експорт зменшився на 3,8% і в березні становив $85,05 млн.

Середня експортна ціна реалізації м'яса птиці в березні складала $1,96, що в першу чергу повязано з подальшим зниженням цін на міжнародних ринках.

Хто купував

Головними покупцями українського м'яса птиці в першому кварталі цього року були такі країни:

Нідерланди (18,9%),

Велика Британія (12,4%),

Словаччина (10,1%),

ОАЕ (7,9%).

Частка експорту до країн Європейського Союзу в першому кварталі від загального обсягу експорту склала 35,8% (42,4 тис.тонн).

У грошовому еквіваленті частка експорту до країн ЄС за цей період становила майже половину валютної виручки (46,4%).

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Виробництво м'яса птиці

За оцінками Міністерства сільського господарства США (USDA), виробництво м'яса птиці в Україні у 2025 році зросло на 1,4% – до 1,41 млн тонн, а у в 2026 році – сягне 1,44 млн тонн.

Водночас аналітики USDA очікують, що збільшення обсяги виробництва будуть направленні на подальше розширення експорту, який зросте із 463 тис. тонн у 2024 році до 470 тис. тонн – у 2025 році та 490 тис. тонн – у 2026 році.