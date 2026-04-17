Найбільший чорноморський порт Росії відновив відвантаження нафти з ключового причалу

Найбільший чорноморський порт Росії "Новоросійськ" відновив завантаження сирої нафти з ключового причалу.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, танкер Samos пришвартувався біля причалу №1 нафтового терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську вдень 16 квітня.

Завантаження на причалі, призначеному для обробки танкерів Suezmax, розпочалося пізніше того дня.

"Новоросійськ" – найбільший чорноморський порт Росії з кількома потужностями для експорту сировинних товарів. За даними Bloomberg, за перші три місяці року він відвантажував в середньому майже 540 тис. барелів сирої нафти на день.

Атаки на порт

Через свою важливість для російської нафтової промисловості порт останніми тижнями неодноразово ставав мішенню для українських атак.

Атака безпілотника на початку квітня зупинила завантаження нафти в Новоросійську на кілька днів, однак 9 квітня порт "Новоросійськ" в Краснодарському краї РФ частково відновив відвантаження нафти та палива з термінала "Шесхаріс".

Нафтовий термінал "Шесхаріс" потужністю близько 700 тис. барелів сирої нафти на добу призупинив відвантаження в понеділок, 6 квітня, після того, як атака українських безпілотників спричинила пожежі на паливному терміналі та деяких причалах.

Вплив ударів України

Як повідомлялося, Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.

До того видання Reuters із посиланням на джерела в галузі писало, що скорочення видобутку нафти в Росії неминуче, оскільки удари України по портовій інфраструктурі, трубопроводах та нафтопереробних заводах зменшили експортні можливості на 1 млн барелів на день, або на п'яту частину загальної потужності.