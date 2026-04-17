НБУ прогнозує ріст інфляції цього року щонайменше на 1,5% через зростання цін на пальне

Прямий вплив на інфляцію в Україні від зростання цін на паливо в цьому році може скласти від 0,5 до 1 відсоткового пункту, а вторинні ефекти можуть бути майже вдвічі вищі.

Про це розповів заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський.

За його словам, інфляція в 2026 році в Україні "може бути на 1,5-2,8% більшою, ніж якби війни на Близькому Сході не було".

Лепушинський нагадав, що березневе подорожчання палива, спричинене війною на Близькому Сході, додало до інфляції в Україні 0,4 відсоткових пункти (в.п.). Як наслідок розворот інфляційного тренду, який очікувався ближче до середини року, стався раніше, а інфляція в березні прискорилась до 7,9%.

Лепушинський зазначив, що прямий вплив на ВВП України наразі є обмеженим, але вторинні ефекти можуть бути відчутнішими.

"Ідеться передусім про вичерпання запасів зброї в світі, потрібних Україні, та збільшення доходів Росії. Дорожча нафта не вирішить глобально проблеми російської економіки, але дасть додатковий ресурс", – зауважив він.

Макроекономічний прогноз

Лепушинський додав, що зараз НБУ працює над новим макроекономічним прогнозом. Його основні показники будуть презентовані під час пресбрифінгу 30 квітня, а детальний аналіз – в Інфляційному звіті 7 травня.

У новому прогнозі Нацбанк відцифрує вплив війни на Близькому Сході як за базового, так і за негативного сценаріїв.

Водночас Національний банк уже відреагував на ризики, зберігши облікову ставку на незмінному рівні в березні, хоча прогнозувалося її зниження. Подальша реакція залежатиме зокрема й від стійкості інфляційних очікувань.

"Якщо ризики збережуться, НБУ відтермінує цикл зниження облікової ставки, якщо зростуть – готовий її підвищити", – підсумував Лепушинський.

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Яку інфляцію прогнозує НБУ

У січні НБУ погіршив прогноз інфляції та зростання ВВП України через наслідки російських ударів по енергетиці.

Зокрема, оновлений макроекономічний прогноз Нацбанку передбачає, що за результатами 2026 року інфляція сповільниться до 7,5%, у 2027 році – знизиться до 6% і досягне цільового рівня 5% у 2028 році.

Згідно із попереднім прогнозом, оприлюдненим в Інфляційному звіті за жовтень минулого року, Нацбанк очікував уповільнення інфляції до 9,2% у 2025 році, до 6,6% – у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року.