В Україні створять інтегровану систему контролю та обліку полів

Україна продовжує впроваджувати цифрові рішення в аграрному секторі в межах євроінтеграційних зобов’язань. Наступним кроком стане створення інтегрованої системи контролю та обліку полів, яка буде частиною єдиної цифрової екосистеми управління агросектором.

Про це повідомляє AgroReview з посиланням на виступ заступника міністра економіки Дениса Башлика під час дискусії "Виноградарсько-виноробна галузь ‒ зміни, які обіцяють покращення? Діалог бізнесу та держави".

За словами Башлика, в аграрній сфері планується розробка близько семи різних систем обліку. Уже працюють дві ключові ‒ АКІС та Державний аграрний реєстр. Наступним етапом стане впровадження інтегрованої системи контролю, яка дозволить точніше вести облік землекористування та підвищити ефективність управління галуззю.

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"Це система переходу від обліку земельних ділянок по кадастрових номерах до полів. Тобто в Україні в полі може бути 100 кадастрових номерів, це незручно адмініструвати та не зовсім правильно. Тому буде перехід, саме не в земельних відносинах, а в сільському господарстві та виробництві на полі, до обліку саме полів. Крім того, буде автоматичний контроль за використанням ділянок", ‒ пояснив заступник міністра.

Також Україна рухається до автоматизації процесів в агросекторі та впровадження нових цифрових інструментів для фермерів. У країнах ЄС подібні системи контролю базуються на супутникових технологіях, що дає змогу суттєво скоротити обсяг звітності та адміністративне навантаження на агровиробників. Саме тому Україна орієнтується на максимальну автоматизацію процедур для спрощення роботи фермерів.

Крім того, планується подальший розвиток Державного аграрного реєстру, який отримає нові інструменти для взаємодії фермерів із державними органами та ринковою інфраструктурою. Наразі тривають перемовини з низкою бірж щодо надання агровиробникам доступу до інформації про ринкову ситуацію, внутрішні ціни та потенційних контрагентів.

Нагадаємо, фінансовий результат до оподаткування понад 35 тис. українських агрокомпаній за підсумками минулого року становив 223 млрд грн, що на 38,5 млрд грн або 21% більше порівняно з 2024 роком.

Як повідомлялося, програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9", за якою аграрії можуть отримати до 90 млн грн у межах напряму "Кредит на посівну", продовжено до 31 березня 2027 року.